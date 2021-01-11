【頒獎禮後即返歸湊女】陳自瑤多謝網民隻字不提王浩信

尋晚再獲得視帝殊榮嘅王浩信，致詞時激罕多謝老婆陳自瑤（YoYo）成為全晚焦點，皆因YoYo被影到木無表情、眼神空盪，面黑黑咁，其Cap圖更瘋傳網絡！而YoYo尋晚就話有啲唔舒服返屋企先，但原來佢都未有得即刻休息，要幫阿女準備今日嘅功課，佢上載咗張影住部電腦及寫住「Please print worksheets and timetable Thank you（麻煩打印工作紙同時間表 謝謝） （仲有一個心心圖案）」嘅紙，唔知係咪阿女寫呢？而YoYo就話：「回家還要替小寶貝準備明天功課，事業家庭兩兼顧，真的不容易！但我會盡力做到最好！💪🏻💪🏻Good night！💜」果然係好老婆好媽媽呀！

而今日，佢再上載多張性感靚相，多謝大家投佢票，不過就隻字不提老公：「雖然昨晚未能得到任何獎項，但能夠參與已經很感恩，因為『錢莉媛』給我的已經很多，我最想感謝的是投過我票的每一位朋友，多謝大家，在心中，我會繼續做好自己！」有網民留言：「王生，公開多謝你！」點知有另一網民回應：「多謝YoYo她照顧女兒，不是多謝老婆😶」另外仲有好多人留言為佢加油打氣呀！