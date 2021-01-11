西班牙原隻風乾火腿　矜貴富風味

提到風乾火腿，大家即時聯想到西班牙和意大利的出品，西班牙伊比利亞火腿品牌Reserva Ibérica的火腿大師AlbertVall-Ilosada指，火腿會按品種、飼料和飼養方法來評級，最高級首推100%純種黑毛豬，在天然放牧下配橡果餵飼，除了常見的16、24或30個月，近日更推出了風乾70個月的出品，相當罕有。

一隻西班牙伊比利亞黑毛豬火腿，主要分4個部分，包括Maza、Punta、Babilla和Codillo o Jarrete，究竟邊個部分最多油分、那一塊最Juicy？想知就要留意片段喇！

意大利出品方面，精品超市City'super芝士及冷盤部採購專員Rolie指當地以帕爾馬和聖丹尼火腿最出名，火腿選用大白豬製作，前者只在北部帕爾馬省生產，最少12個月風乾，可看到火腿片一片雪白脂肪，入口細膩。只限於東北部San Daniele一帶生產的聖丹尼火腿，最少風乾13個月或以上，味道較清新而香甜，兩者都有原產地名稱保護認證（PDO）。

兩款火腿除了就這樣吃，也可按風味來配搭不同的食物，如鹹香的帕爾馬火腿適合配甜水果，除了常見的蜜瓜和提子，杮和無花果都是不錯的選擇。聖丹尼火腿較清淡，當地人愛配鹹餅乾條一起吃。