張繼聰生日不在家！謝安琪晒「第三者」視角講愛的宣言

今日41歲生日嘅張繼聰，日前已出發到澳門拍戲，要喺工作中過生日，同唔到老婆謝安琪（Kay）及一對仔女慶祝，不過阿Kay唔只冇忘記老公，仲Sweet爆揀喺下午1點11分出Post隔空示愛：「如果可以的話﻿，我也想成為﻿你心裏﻿一個小小的電燈膽，柔柔的光﻿、微微的暖，點亮你的心房﻿，張先生，生日快樂✨﻿2021.1.11 1:11pm （Mon）」Sweet到震呀！

佢又上載咗「第三者」視角相，兩人對坐撐枱腳，阿聰更開心到舉高雙手，而阿Kay就展露燦爛笑容，真係閃到爆！另外，佢又晒出阿聰為佢影嘅相，笑言：「原來﻿，我和你之間﻿存在着﻿一個電燈膽。」網民都笑問：「唔係講緊kakaball（囡囡）啩！🙈😂」、「識搞笑嘅kaykay真係好吸引！😂😂」、「唔係隔住個海咩？」

而壽星仔就獲劇組為佢搞咗個神秘生日會，仲有位支持咗佢10幾年嘅澳門朋友特登送蛋糕畀佢，佢留言多謝大家祝福：「雖然喺條街，寒風凜冽膽拖涼鞋，不過即刻好溫暖❤️好感謝大家對我嘅愛🙏🏻❤️我係一個好幸運同幸福嘅人，會繼續努力💪🏼希望疫情快啲消失🤞🏼大家身體健康！」