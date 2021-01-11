中銀香港舉辦全港中小學生新春 WhatsApp Stickers 創作比賽

【營業資訊】中國銀行（香港）（「中銀香港」）以「慶賀新春」為題，舉辦「新春 WhatsApp Stickers 創作比賽」，邀請全港全日制中、小學生參與。此比賽旨在讓學生透過創作激發視藝潛能，深化對中國傳統春節文化的認知。同時，為鼓勵學生培養儲蓄習慣，得獎者將獲中銀香港贈予最高港幣2,000元現金獎，獎金將誌入其於中銀香港「孩子天」或「自在理財」賬戶內。

創作比賽設有三個組別，分別為小學初級組、小學高級組及中學組。每個組別均設有冠、亞、季軍各一名；「最具創意獎」、「別出心裁獎」、「新春喜慶獎」各兩名，以及優異獎 50 名。參賽者須以個人形式參賽。評審團將以參賽作品的配合主題度、創意度和美感度為評審準則，選出得獎作品。比賽亦設有小學組及中學組的「最踴躍參與學校獎」冠、亞、季軍，將由參與人數最多的學校獲得。

得獎名單及作品將於2月1日於上述網站公佈。協辦單位教育通訊科技平台School Team Technology Limited 會將得獎作品（優異獎除外）製作成 WhatsApp Stickers，上載至手機應用程式「SchooLink 家校通訊平台」以供下載，讓家長和學生在新春期間以別出心裁的 WhatsApp Stickers 為親友送上誠摯祝福。

「中銀香港 - 新春 WhatsApp Stickers 創作比賽」

設計主題：慶賀新春

參賽對象：全港全日制中、小學生

參賽組別：

(1) 小學初級組（小一至小三學生）

(2) 小學高級組（小四至小六學生）

(3) 中學組（中一至中六學生）

比賽日期：由即日起至2021年1月17日

參加方法及格式：小學組於比賽平台網站下載畫紙模版創作作品，再將作品拍照或掃瞄；中學組只限以繪圖軟件、電腦或流動應用程式製作。參賽作品須以JPG或PNG檔案提交，連同參加表格上載至比賽平台網站。

評審標準：配合主題（40%）、創意（30%）和美感（30%）