CC超級頒獎禮公布得獎名單　彼思動畫《靈魂奇遇記》奪3獎

2021 Critics Choice超級頒獎禮（CCSA）因疫情昨晚改以視像形式舉行，結果迪士尼與彼思的全新動畫《靈魂奇遇記》(Soul)掃走3獎成為大贏家！

《靈》除了獲最佳動畫之外，為影片配音的奧斯卡金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）和女星Tina Fey，分別獲最佳動畫電影男女配音獎。而《黑豹》（Black Panther）已故男星Chadwick Boseman主演的《誓血五人組》（Da 5 Bloods）除了獲最佳動作電影之外，男星Delroy Lindo亦獲最佳動作男演員獎，而女星Betty Gilpin則憑《獵逃生死戰》（The Hunt）擊敗《花木蘭》（Mulan）的劉亦菲獲最佳動作女演員獎。

至於超級英雄電影組別方面，奧斯卡金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）主演的《不死軍團》（The Old Guard）則獲最佳超級英雄電影，而伊雲麥格高（Ewan McGregor）與瑪歌羅比（Margot Robbie）就憑《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）獲同組最佳男女演員獎，而影壇巨星占基利（Jim Carrey）就憑《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）就獲最佳電影奸角。