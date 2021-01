CC超級頒獎禮公布得獎名單　彼思動畫《靈魂奇遇記》奪3獎

2021 Critics Choice超級頒獎禮(CCSA)因疫情昨晚改以視像形式舉行,結果迪士尼與彼思的全新動畫《靈魂奇遇記》(Soul)掃走3獎成為大贏家!

《靈》除了獲最佳動畫之外,為影片配音的奧斯卡金像影帝占美霍士(Jamie Foxx)和女星Tina Fey,分別獲最佳動畫電影男女配音獎。而《黑豹》(Black Panther)已故男星Chadwick Boseman主演的《誓血五人組》(Da 5 Bloods)除了獲最佳動作電影之外,男星Delroy Lindo亦獲最佳動作男演員獎,而女星Betty Gilpin則憑《獵逃生死戰》(The Hunt)擊敗《花木蘭》(Mulan)的劉亦菲獲最佳動作女演員獎。

至於超級英雄電影組別方面,奧斯卡金像影后查理絲花朗(Charlize Theron)主演的《不死軍團》(The Old Guard)則獲最佳超級英雄電影,而伊雲麥格高(Ewan McGregor)與瑪歌羅比(Margot Robbie)就憑《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey)獲同組最佳男女演員獎,而影壇巨星占基利(Jim Carrey)就憑《超音鼠大電影》(Sonic the Hedgehog)就獲最佳電影奸角。