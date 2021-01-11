近期最強CP值　Honor軍規智能錶實測

智能手錶有好多種，不過唔係隻隻手錶都啱耐力運動使用，即使有都定價數千元，減低了不少人的購買意欲。Honor手機出名CP值高，新作智能錶Watch GS Pro也維持這個特色，支援超過100種運動類型並提供超長25天續航力，即刻借回來測試。

跟同廠的斯文智能錶不同，GS Pro外觀走硬朗路線，受測顏色用上全黑塗裝，正面是磨砂塑膠，錶圈是不銹鋼，錶帶為橡膠質料，右邊兩粒按鍵則有拉絲花紋，整體看上去帶點G-Shock影子，極富陽剛味。手錶重45.5g，以48mm錶型來說算是輕巧，而且錶帶的開孔多而密，臂圍粗幼都戴得貼手，虛位不多，錶背的心率偵測器不會因此而監測不良，比很多智能錶為好。外形硬淨，也令它通過軍用級MIL-STD-810G耐用性測試，低氣壓、高低溫、太陽輻射、濕熱皆難佢唔到，而且支援50米防水，跑完山可直接沖水清洗，打理十分方便。

手錶配備1.39吋AMOLED屏幕，解像度達454x454，燈光下顯示清晰，捽芒亦見靈敏順暢，最重要是上下兩粒按鍵分別包辦常用程式及運動模式兩個分頁，操作直覺易明，比不少同類手錶容易上手。運動模式有健身、休閒、球類、水上、冰雪、極限及專業7大類，其中專業模式有跑步、步行、登山、鐵人3項、滑雪、滑板滑雪、越野滑雪等18項專業運動可供選擇。跑步時測試，手錶會同步顯示步速、距離、運動時間、心率及熱量，也看到實時高度變化，數據十分全面。小記更留意到它的GPS在戶外「Warm Start」情況下，約10秒便能成功定位，速度叫人滿意。

手錶內置790mAh電池，實測非重用度下兩星期依然有電，而且充10分鐘就有10%電量，充電算快。特別一提，近期部分貴價智能手錶都以測量血氧飽和度為賣點，此錶一樣做到，還支援心律不齊、早搏、房顫篩查等功能，年長人士也適用。缺點方面，它不支援NFC，意味沒有任何流動支付功能，另外收到WhatsApp但覆唔到也未盡全面，期望日後透過更新韌體能有所改善。