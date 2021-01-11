容祖兒橫掃2獎　揮低鄧紫棋李宇春贏年度女歌手

歌手容祖兒在內地娛樂年度盛典，穿上意國品牌粉色荷葉邊長裙優雅現身。憑着去年在音樂和綜藝等領域的突破和努力，以及網上的熱度，她獲得「年度女歌手」榮譽，同時也是2020騰訊娛樂白皮書女歌手熱度第1，揮低內地發展已久的「小巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）及「超女」李宇春。

獲得2項大獎，她表示與音樂相伴非常開心，很感激能和音樂成為好朋友，同時亦感謝大會及身邊的工作人員：「在2020年我嘗試了很多音樂上面不一樣的舞台，也真的非常感謝在我20年來有音樂成為我的好朋友，成為一個非常好的橋樑，讓我得到了很多成長的機會，很多的經歷，讓我有一些作品可以給到歌迷一些力量，同時也給了我自己。所以在2021年，我會繼續努力，希望可以鼓勵到更加多的朋友。」

問到2020年自己的改變，她坦言這是成長的一年學習到獨立。面對很多新鮮的舞台，她大開眼界，也更加投入每個工作，必須努力配合節奏，又說：「雖然現在不是小時候的自己，但是那團火卻燒得更厲害。」問到用一首歌來形容2020年自己的狀態，她便唱出前年推出的國語歌《長大》的歌詞：「『長大了嗎 世界不完美吧 擁擠的城市裏尋找自己的偉大』我會覺得當你長大的時候，發覺有好的、不好的才是真正的人生，你要繼續往前，沒有退路的，讓你有更加豐富的人生。」