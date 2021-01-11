楊玉梅自揭不婚原因　竟然係為咗再選美

藝人楊玉梅、蔡國威、宫雪花出席文化藝術節記者會，重點的選美盛事，由前年開始宣布，因社會事件及疫情，拖延至今，如今改名為「灣區小姐環球大賽」，由於這個選美不設年齡限制，亞姐出身的楊玉梅笑言第1個舉手報名參加，她說：「一來年齡冇限制，但唔係人人都得，一定要冇結婚，我咁耐唔結婚就係為參選。但我最大憂慮使唔使着泳衣，着泳衣呢欄有少少驚，我唔係驚自己身形，始終年輕嗰陣，同依家一把年紀，一定有出入，當年選亞姐我贏咗3個獎，但嗰時細個未有攞獎感覺，所以呢次想參選，想攞番呢個感覺，仲希望攞到4個獎。」

去年宮雪花曾揚言要參選，但她今次就說：「不如叫我做評委好過，你覺得我仲可以選咩？大會話除咗呢個小姐大賽，仲有個世界灣區夫人選美。（去選夫人囉？）我覺得夫人係要有老公先可以做，咁我依家先去搵老公。」

大會主席葉家寶表示選美活動即將在網上開始報名，但成個文化藝術節，除了選美，還有品牌盛典、樂壇頒獎禮，影視製作、娛樂綜藝等。蔡國威則笑言來𢱑撈，因為知道這個大型項目，全部都需要主持及司儀，他相信自己可以勝任。