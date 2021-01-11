芬蘭國寶級時尚品牌　70周年新作登場

1951年由Armi Ratia及丈夫Viljo在赫爾辛基共同創立的芬蘭紡織品牌Marimekko，以獨具一格的印花工藝讓品牌名字響遍全球，多年來透過絢爛印花圖案為大眾生活注入歡欣氣氛，而標誌性罌粟印花更是其辨識度最高的圖案，見花如見品牌。今年品牌為慶祝踏入70周年，除了策劃多項特別活動外，更會推出多樣化單品及設計師聯名系列，甚至將創作重心放於印花製作工藝上（Art of Printmaking），希望透過一系列藝術感印花圖案彰顯北歐生活美學。

Marimekko當中的「Mari」及「mekko」於芬蘭語中分別代表女性及裙子的意思，前者更是從Armi名字重新組合而成，因此印花連身裙一直是品牌極具代表性的設計，讓女性通過繽紛色彩的連身裙表達自我。今個初春季度品牌推出多款用上抽象藝術及幾何圖案打造的連身裙，運用檸檬黃、天藍、鮮紅及碧波綠等清新色系與大地色系互相結合演繹全新印花圖案。此外，今季亦邀請屢獲殊榮的芬蘭設計師Antti Kekki及Matts Bjolin攜手推出聯名系列，用一系列糅合品牌基因及創意的服飾及家品設計為70周年助興。