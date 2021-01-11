有冇興趣同我哋一齊做運動呢？（互聯網）

喺留家抗疫嘅日子，大家會做乜呢？AV業界資深人士神仙乙就話不妨多做運動，除咗有益身心，仲可以提升身體機能，就算面對運動型美女都唔使怕！講緊嘅係日本AV入面一班運動美人，佢哋身材Fit爆，而且仲飢渴過人，如果平日唔勤力鍛煉好體魄真係搞佢哋唔掂呀！

游出激情

喺Madonna出品嘅《水泳教室NTR》中，巨乳人妻神宮寺奈緒因為被老公冷待，為咗打發時間兼放鬆身心，於是參加游泳班學游水，期間結識咗一位年輕俊朗嘅游水教練涼真，兩人相當投契，喺泳班結束之後阿妹就相約對方傾心事，涼真見阿妹咁索又咁好身材，而且仲芳心寂寞，當然好有興趣幫佢填補空虛啦，結果兩人一拍即合，經常趁冇其他人嘅時候，喺更衣室甚至喺泳池瘋狂交歡。雖然奈緒性慾極強，但係涼真嘅體能都唔弱，每次都令阿妹相當滿足！

慾火上升

喺Prestige推出嘅《出汗運動SEX 4本番！》入面，熱愛運動嘅雪白巨乳妹松岡鈴會進行4種運動練習，包括箭術、網球、排球同游水。每次做運動，鈴妹都會換上不同打扮，由於佢嘅體質容易出汗，所以練習一陣就成身濕晒，同時體內嘅慾火會火速上升，而呢個時候佢身邊總會有男人出現幫忙降溫，皆因對方一早已經對阿妹起痰，見到鈴妹個樣咁姣又飢渴，梗係唔會介意出盡全力滿足佢啦！

好色女教練

Glory Quest推出嘅《屁股愛好者翔太之H惡作劇》，講述絕色美人波多野結衣係一名家庭健身教練，有一日佢去到後生仔翔太嘅屋企教健身，由於結衣樣靚身材正，而且做運動時着住緊身衫，令鹹濕仔翔太色心大起，成日都喺佢唔為意嘅時候抽水，仲扮晒純情咁話自己已經硬晒軚，要求結衣幫手出火！之後，翔太又借頭借路去結衣嘅屋企留宿，仲趁佢入睡後走入房間搞搞震，不過阿妹未驚過，因為之前喺房內自娛得未夠過癮，仲處於慾火高漲狀態，有翔太幫手就啱晒，一於嚟個瘋狂激戰！

簡評

男人做多啲運動唔單止體魄健壯，身材又弗，仲有多啲話題可以識番個同樣熱愛運動嘅女仔，就好似今日介紹畀大家嘅作品當中班女主角咁都唔錯呀！喺3部作品中，本仙最鍾意波多野結衣主演嘅《屁股愛好者翔太之H惡作劇》，因為結衣又索好又身材，而男主角又鹹濕又蠱惑，睇到人會心微笑，尤其係佢扮可憐向結衣求歡嘅場面最搞笑，令作品充滿趣味。