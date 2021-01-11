Kendra Spade　熱愛策騎　火辣狂野

有人稱讚美國四仔好睇嘅原因，係演出嘅脫星表現夠狂野，咁究竟有幾狂野呢？齋講好難形容，大家只要睇吓人氣脫星Kendra Spade嘅床上演出，就一定可以感受得到喇！

受情傷入行

喺美國路易斯安那州出生嘅Kendra Spade，2017年8月出道拍四仔，而佢入行嘅原因，一切就要從情傷開始講起。佢讀高中時開始拍拖，一直諗住跟男友考入華盛頓大學，佢更為男友代筆寫論文，結果男友唔單止成功考入大學，更獲得獎學金，但係佢就考唔到，而最令佢傷心嘅係，男友竟然另結新歡！

為咗離開傷心地，佢搬去加州，惟生活費卻係一個問題，於是開始從事成人網絡直播，結果意外地獲得相當高人氣，更吸引到脫星事務所星探嘅注意，問佢有冇興趣拍四仔，由於片酬吸引，所以決定跟對方簽約，從此踏上脫星之路。首套演出嘅作品係由著名四仔網絡片廠Kink推出嘅《My Hard Time Boyfriend BDSM》，結果大受歡迎，成功開拓四仔事業。

緊張難忘

Kendra坦言第一次演出時，緊張到全身麻痹，不過講到最具難度嘅，係要進行各種唔同嘅愉虐玩意，結果演出完第一場戲後，佢就匿喺廁所爆喊，好彩最後亦能夠順利完成拍攝工作，而且作品獲得極佳口碑。但係佢嘅憂慮仲未完，事關佢擔心家人會發現佢拍四仔，幸好情況並唔佢諗得咁差，當家人知道之後，竟然同佢講冇所謂，仲支持佢為事業打拚添！

得到家人嘅支持，佢嘅演出不但愈嚟愈精彩，更建立狂野嘅風格，除咗誇張嘅表情同叫聲，動作更係狠勁，尤其係見到佢咬牙切齒咁玩騎乘、滿腔怒火咁推車仔，唔少四仔迷話睇到好有療愈感。獲得四仔迷認同嘅佢，2018年嘅XCritic頒獎禮奪得「最佳新進脫星獎」，又係2019年嘅Spank Bank頒獎禮贏得「最值得推介脫星獎」，氣勢可謂一時無兩！

Kendra Spade近年嘅人氣真係超勁，每個月都會推出幾部作品，雖然佢工作忙碌，但係亦不忘喺社交網分享佢嘅美臀自拍照同短片，加埋性感內衣，福利度爆錶！

Profile

出生日期：1998年5月11日

身高：162cm

三圍：32D-26-37