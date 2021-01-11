錯失同毛舜筠赴法國讀藍帶機會！趙希洛搵男友洗碗

藝人趙希洛日前為無綫飲食節目《煮場爭霸》擔任嘉賓，問到私下是否經常下廚？她表示今年比較少，因為忙於工作，變得生疏：「以前讀書再煮得密啲，最拿手係煮西餐，最開心、最有成功感係煮威靈頓牛排，呢個菜係考牌菜。（男友有大讚你嘅廚藝？）無論我煮咩，佢一定都要畀面嘅！」

她自爆早年曾有機會跟毛舜筠遠赴法國修讀藍帶課程，惟因有要事在身未能成行：「有聽番佢講上堂嘅流程、有幾辛苦，同埋話我實會畀人鬧到喊，呢樣嘢其實我都預計到，因為佢哋要求煮食枱面係好乾淨，而我喺屋企煮飯成日畀媽咪笑我似打仗咁，所以呢一環我應該係Fail咗！」續笑話好鍾意下廚，但就最憎洗碗，記者打趣說將洗碗重任交給男友，她冧笑話：「又好啫！但我想要個全職洗碗。（結婚就住埋一齊。）我全職煮、佢全職洗，咁邊個搵錢？哈哈！」

講到日前生日的她獲不少好友送上蛋糕慶祝，其中跟李施嬅及陳山聰的聚餐惹禁聚令疑雲，她重申是誤會一場：「好開心喺疫情期間都有得切蛋糕，同佢哋係喺禁聚令前慶祝，睇啲相喺電話入面個日期就知。」男友有何安排？她怕醜話只是簡單食餐生日飯，又說不需要任何禮物，只想大家身體健康、工作上有突破，希望可向視后進發。