朱千雪山頂拍拖晒幸福　講造人笑晒口！

港姐出身的朱千雪（Tracy）淡出幕前轉攻法律界，早前正式成為執業大律師，升呢做「Law界女神」後忙到甩轆，不時因工作撇甩醫生老公吳昆倫。她趁周日不用工作，即爭取時間過二人世界。

當日下午2時許，Tracy由老公接載，乘坐落地數月、價值約30萬的座駕直駛山頂，泊車後步往附近餐廳撐枱腳。他們沿途十指緊扣，邊行邊談情，Tracy更將手放入老公的衣袋取暖，而老公不時望住她冧笑，她步入餐廳後才捨得「分手」。

做埋阿四捧咖啡

2人醫肚後到附近商場行街，挑選杯具時有商有量，惟不合心意，轉往買咖啡。期間Tracy不停講電話，老公在旁耐心等待，之後他們折返停車場取車。Tracy見到記者時一臉愕然，與老公立即彈開，定神後才友善打招呼，並為怕醜老公擋駕，吩咐他做「阿四」拿着咖啡上車等。

定居香港朝夕相對

問到大律師工作如何？她說：「好忙呀！（無綫有冇搵你『復出』？）公司好好，如果有適合工作都會搵我拍。」又透露老公已在港定居工作，不用再分隔兩地：「好彩佢疫情前已經嚟咗香港陪我，可以一齊。」問到朝夕相對，會否更積極展開造人大計？她聞言即笑到腰果眼：「哈哈！順其自然啦！其實我驚大肚會肥，所以唔係好敢。」