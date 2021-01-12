【是日通勝】（一點居士）

庚子年十一月二十九庚申木危日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開業、移居、裁衣

忌：安床、結網、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

戀愛運不錯，單身者有機會遇上投契對象。

金牛

工作順利，求財觸覺敏銳，有利投資股票。

雙子

自暴自棄沒好處，保持積極態度可獲讚賞。

巨蟹

事業運欠佳，情緒反覆，容易鑽牛角尖。

獅子

專心工作，不要談論是非，以免惹禍上身。

處女

異性緣佳，事業運也不錯，有利開單、立約。

天秤

好好調節心態，謀求上位是要看工作表現。

天蠍

處事進退有度，待人接物的手段顯得圓滑。

人馬

渴望改變卻迷失方向，有時候需要信任他人。

山羊

心態上有點懶散，再不積極，將失去機遇。

水瓶

能獨力處事，但職場上多是非，易因小事生氣。

雙魚

求財眼光獨到，有機會買來物超所值的東西。

【生肖運程】

相沖生肖：虎（47歲）

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）猴 疑心重

鼠

求愛要靠主動出擊，工作機遇也要敢於爭取。

牛

親和力上升，懂得隨機應變，工作、從商皆有利。

虎

是日沖煞，幸身邊有貴人扶持，令自信心加強。

兔

整體運勢一般，受家事困擾，易與人發生衝突。

龍

處理感情事要當機立斷，可望突破單身的悶局。

蛇

偏財運甚旺，可考慮作小額投注，或有所斬獲。

馬

坐言起行，不輕言放棄，乃增強工作運的鑰匙。

羊

生活順暢，經濟無憂，伴侶是你的最強後盾。

猴

心情煩躁，容易疑心生暗鬼，對待伴侶要多包容。

雞

愛情運上升，但財運稍遜，約會開支易超出預算。

狗

桃花很旺，事業發展也很順利，認真工作有回報。

豬

有目標才有動力前進，肯表達才有望一展所長。