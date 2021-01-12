東方日報C1：王浩信為老婆「黑面」解畫　陳自瑤拒合照被封真視后

王浩信前晚在台慶頒獎禮封雙料視帝，激罕公開多謝太太陳自瑤，但她聞言卻木無表情，「神級演技」被網民封為「真正視后」！受訪時王浩信幫口護航，而她亦親自拆解「黑面」之謎，但以身體不適為由拒絕夫妻合照，最終「各散東西」分開回家。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》前晚圓滿落幕，王浩信憑劇集《踩過界II》「盲俠」再度稱帝，節目直播錄得30點收視，逾280萬觀眾捧場，亦是台慶頒獎禮自2014年以來的最高收視。

頒發視帝一刻是全晚的高潮位，王浩信近年與太太陳自瑤（YoYo）關係撲朔迷離，屢傳婚變，他多次在訪問中拒談夫妻關係，但前晚發表得獎感言時，竟然激罕地開腔多謝太太：「多謝YoYo（陳自瑤）悉心照顧阿女。」將現場氣氛推向高峰！不過鏡頭一轉，影住打扮「胸」狠，聽到老公致謝後眼神更「兇狠」的YoYo，木無表情而且眼神空洞，其「黑面」Cap圖迅即在網上瘋傳，網民大讚她的神級表情由心而發，大讚她是「真正視后」、「最佳女主角」，而她其後亦有主動上前攬攬老公。

唔會一齊慶祝

不過，兩公婆似乎未有一抱泯「恩仇」，YoYo在後台受訪時拒絕與老公合照，講到老公再奪視帝，她說：「之前記者問我，都有講笑話佢年年都大熱，有獎攞都唔出奇，恭喜佢囉！（你個樣好愕然？）係呀！可能當時分咗心。（咩事？）因為開心。（佢好少咁公開多謝你？）之前佢拎獎都有公開多謝我，我都真係有悉心照顧個女。（影張全家福？）佢有排搞，唔想影響公司進度，同埋我好凍，有啲唔舒服，個人懵懵哋，所以返去先。」

王浩信亦指過往攞獎都有多謝YoYo：「呢啲係內心感激嘅說話，頒獎禮盛事係應該要多謝佢。（YoYo呆咗？）可能天氣凍，又坐成晚，攰都唔出奇。（之後攬你。）係呀！佢送上祝福說話，好開心，好多謝佢。（一齊慶祝？）唔會，返去都瞓晒，平時就算我生日都好少慶祝。」

坐翠如「順風車」

完成訪問後，兩公婆又分頭返家，王浩信到電視城外與10多位Fans慶祝，更體貼地逐一答謝冒寒支持；另一邊廂，YoYo坐蕭正楠與黃翠如的「順風車」離開，見記者拍照即低頭玩手機避鏡頭。回家後她也未能休息，上載電腦照稱要為囡囡準備功課。昨日她再派福利，上載性感照謝票，稱會繼續努力做好自己，但兩度發文依舊隻字不提老公，其「福利照」火速吸引逾5萬人讚好，人氣爆燈！

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