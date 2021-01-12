葛咸獎舉行，「黑豹」Chadwick失落影帝寶座。

今年首個大型電影頒獎禮、《第30屆葛咸電影頒獎禮》美國時間昨晚於紐約舉行，今年因疫情而改視像和現場形式夾雜舉行。去年8月因大腸癌併發症離世的《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman，憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）獲最佳男演員提名，不過最終卻不敵英國男星Riz Ahmed，他憑 電影《Sound of Metal》先拔頭籌獲影帝寶座！

雖然Chadwick未能獲影帝，但大會仍頒發男演員致敬獎追頒給他。並由遺孀Taylor Simone Ledward拍片代領，她說：「Chad，多謝你。我愛你。我為你而好驕傲。繼續讓你的光芒照亮我們。」而賽前被一致睇好勇奪最佳女演員的金像影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand），最終未能憑華人女導演趙婷（Chloe Zhao）的《浪跡天地》（Nomadland）獲獎。最終由《Miss Juneteenth》的美國視星Nicole Beharie奪得。不過《浪》仍獲最佳電影和觀眾獎。