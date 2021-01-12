【特約報道】Bioflor®助您對抗腹瀉困擾 國際醫學指引推薦

Bioflor®---布拉氐酵母菌CNCM I-745®是以酵母菌類益生菌為基礎的生物源性止瀉劑，具有抗菌和抗毒的作用。Bioflor®是全球銷量第一的益生菌藥物，所採用的特殊專利菌種CNCM I-745®獲世界胃腸病學組織醫學指引 (WGO) 高度推薦，亦得到歐洲兒科醫學協會 (ESPGHAN)3 與臨床實證認可，較乳酸菌或雙歧菌更有效緩解成人與兒童的急性腹瀉、腸道敏感症狀等法國製造，信心保證。

用法：

成人：每天一至兩粒膠囊

三個月或以上嬰幼兒及小童：每天一至兩小包粉劑

銷售點：於萬寧配藥部、屈臣氏藥劑部及各大藥房有售。

產品查詢：2895 9306 (大昌華嘉醫藥保健部)

Maxigesic® 澳洲銷量No.1 止痛退燒藥

食開隻止痛藥唔夠勁、唔夠快？依加有個雙效新選擇！

Maxigesic®係目前全港唯一雙重成分嘅止痛退燒藥，止痛藥效比起撲熱息痛強78%，有效止痛所需時間亦快30%！更快，更有效擊退頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛等徵狀。安全性方面亦可媲美撲熱息痛類止痛藥，安全可靠。

Maxigesic®安全強效快速止痛，一盒16粒，幫助香港人擊退痛楚，快啲去藥房買返盒看門口啦！

建議用法：18歲或以上適用，每次兩粒，每日三次，餐後服用

銷售地點：於萬寧配藥處、屈臣氏藥房及各大藥房有售。

詳情請向註冊藥劑師查詢。

透明質酸補關節 新一代雙分子量產品更長效

RenehaVis® 是香港唯一同時提供雙分子量透明質酸的關節補充液。高分子透明質酸能幫助緩衝避震；低分子則能潤滑關節，減輕摩擦。長達兩年的研究顯示，雙分子量產品比單一分子量產品更有效改善痛症問題，而療效更能維持至一年，相比起一般產品的半年有效期延長一倍。此外，大部分「透明質酸注射」療程為一次性大劑量或五次性小劑量，患者往往需要在關節痛及頻繁的覆診之間取捨。RenehaVis®的兩次性小劑量設計，讓病者在劑量與覆診次數中取得平衡。由瑞士科學團隊以生物科技製造，RenehaVis®有別於一般使用雞冠作原料的產品，不會因此而導致過敏反應。

詳情可向你的骨科醫生查詢。

痛症熱線：2895 9306