後樓梯靜嚶嚶！吳業坤玩「多人運動」　朱晨麗鍾意…

香港土地問題日趨嚴重，除咗住屋問題頭痕外，唔少情侶都慨嘆地方唔夠，好礙事。連娛樂圈藝人工作都大受影響呀，「Do嘢」都要轉移陣地去到後樓梯！藝人顏卓靈鍾意唱歌，不過錄音室租金昂貴，出入又唔方便，所以佢索性喺後樓梯練歌，貪佢就腳又方便，車費都慳番，仲有地方偏靜冇人騷擾，唱到拆天又影響唔到其他人，地點空矌仲有埋Echo功能添。

歌手吳業坤都試過踎喺後樓梯唱歌㗎，不過佢唔鍾意1個人，鍾意「多人運動」一齊唱。早前就試過聯同5人聲樂團SENZA A CAPPELLA合作，展示悅耳動人歌聲，令人聽出耳油。後樓梯地方大，樓梯級數又多，真係坐多隊管弦樂團伴奏都冇問題，分分鐘叫埋親朋戚友嚟影埋結婚相大合照都得呀！

後樓梯除咗唱歌之外，拍嘢都仲得！鍾舒漫同鍾舒祺兩姊妹拍住上，化身「後樓梯之母」走遍香港大廈各大後樓梯，獻唱之餘仲大玩角色扮演演埋趣劇。家姐着粉紅色浴泡扮鳳姐，細妹就扮嫖客，真係貪佢人少少，玩到癲！

唔好以為後樓梯好Dirty呀，港姐朱晨麗最鍾意喺嗰度玩自拍，貪佢背景夠白，同佢個形象一樣咁清純。不過人都總有失手嘅時候，有次佢影完相放上網，就被網友發現佢P圖過度，慘變「蛇精女」冇人認得。港姐冠軍都冇人認得？你話幾大件事！所以話，唔好以為喺後樓梯做過啲乜會冇人知呀！

依家連填詞人轉型做歌手嘅陳詠謙都要靠條後樓梯搵食，佢話可以賦予佢靈感，令佢可以填到詞，填到詞先有歌，有歌先有收入。佢仲話工廠大廈同商廈後樓梯係最大靈感泉源呀！

不過，黃建東對樓梯就應該冇乜好感，有次佢獲邀做歌手區瑞強喺伊館舉行嘅演唱會嘉賓，去到現場佢就走咗去後樓喪嗌開定聲，諗住到正式上台可以盡情發揮，點知佢準備上台嘅時候，後樓梯度門鎖咗，跟住佢大嗌、大叫、大力撞門盡量發出最大聲都冇人發現，最後要喺WhatsApp群組求救先至可以「逃出生天」！