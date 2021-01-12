新春波鞋　搶先出場拜早年！

每年臨近農曆新年，Nike及Jordan Brand都例必推出新春波鞋系列，等波鞋迷可以提早入手到設計融入農曆新年元素的限定款式。為迎接快要來臨的辛丑牛年，Nike及Jordan Brand特別以富有中國文化色彩的傳統民俗活動「廟會」為靈感，將當中所包含的傳統表演及美味小食等設計元素融入鞋款當中，以一系列新春限定波鞋同大家拜早年。

Nike心決事成新年系列的設計運用「爆竹辭舊」、「牛年祥瑞」、「春暖花開」、「中國結」及「百家衣」等多種與傳統新年文化相關的意象去演繹包括：Dunk OG、Dunk Disrupt、Air Max 2090、Blazer Mid 77及Blazer Mid Rebel鞋款。除了籃球運動相關的Kyrie系列籃球鞋及外套服飾外，今年Nike更首次將足球球衣納入新春系列，為利物浦足球會特別版球衣加入「中國結」圖案點綴。

Jordan Brand方面則有Jordan Delta Breathe、Air Jordan 1 Low OG、Air Jordan V Low及Air Jordan XXXV登場，分別採用喜慶吉祥的黑紅提花布、牡丹花圖案及爆竹包裝紙圖案去打造。當中Air Jordan V Low及Air Jordan XXXV就將爆竹包裝紙圖案暗藏於半透明織物鞋面之下，可讓着用者隨意撕開鞋面露出底層圖案。與此同時，Jordan Brand亦有將相同設計元素放進一系列連帽衞衣及運動長褲中，而外套及裙款剪裁輪廓及細節則源自傳統中式服裝棉襖及旗袍，為系列添上濃厚的新春氣氛。