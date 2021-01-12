國產機又屈CP值！2千有找買到大芒雙卡5G？

新年伊始，手機廠不約而同推出平機應市，繼Nokia 5.4，日前輪到小米出招，宣布把極高CP值的Redmi Note 9T引入香港。

Redmi Note 9T為Redmi Note系列中首部5G智能手機，內置MediaTek Dimensity 800U處理器，憑着7nm製程及八核處理器，廠方測速快前幾代產品100%，而且更激罕地對應雙SIM卡5G連接，較部分5G機把其中1張SIM卡降速設計更周到。手機配備1個1,300萬像素前置鏡，機背鏡頭則有3個，分別是4,800萬像素主鏡、200萬像素景深和200萬像素微距鏡頭，並提供夜景模式、Pro+ RAW、HDR和人像模式等多個拍攝分唇。

屏幕是6.53吋FHD+挖孔式設計，解像度2,340x1,080，表面有康寧第5代大猩猩玻璃保護，並同時擁有Widevine L1和TÜV Rheinland低藍光認證，減低眼睛疲勞。手機配備5,000mAh電池，支援18W快速充電，隨盒附上22.5W充電器，唔似得部分手機唔送火牛咁孤寒！當然此機並非全無缺點，例如屏幕更新率只有60Hz、機身重達199g、外形較普通等，有意入手就要考慮埋了！

Redmi Note 9T備有黑、紫2種顏色，​4GB+64GB售HK$1,600左右，4GB+128GB版本約售HK$1,800，​將於1月14日中午12時起於​小米香港官網(mi.com/hk)、小米之家、各大零售商及電訊商發售​。