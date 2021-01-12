好想坐啊！中日台激新觀光列車登場

乘搭列車除了是交通手段，亦可以是行程本身。近年大為流行、配備了豪華設施的觀光列車，便讓大家舒適地欣賞車窗的移動風景。剛於上月底，交通部台灣鐵路管理局（簡稱台鐵）便有全新的觀光列車鳴日號啟航，賣點係找來了專業的設計團隊打造，由外觀到內部均散發和諧美感，並榮獲日本2020年Good Design Award設計大獎，配合元素豐富的主題行程，絕對是旅客焦點。與此同時，日本及中國亦有注目觀光列車推出，無論是否鐵道迷都想親身體驗一番呢。

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設計出眾 頂級享受

於上月29日正式啟航的鳴日號，由莒光號車廂進行全車改造而成，台鐵找來台灣設計團隊柏成設計操刀，其外觀採用黑配橙色，並以鈦金屬打造車頭牌，搶眼醒目。列車共有13節車廂，採用三款不同的車廂空間設計，分別為設有14席座位及站立吧枱的吧枱車廂（2節）、設有21席座位及小吧枱的客廳車廂（3節），及設有33席座位及明亮觀景窗的商務車廂（8節）。列車主打「五星服務」，乘客有專屬使用的月台，而列車上有專業服務管家，及有行李專車免去攜帶行李上落的麻煩，於特定班次還能吃到結合當地食材的特製便當。行程方面，鳴日號規劃停靠秘境小站如東里、山里、枋山、枋野等，或在特定區間緩行，2月份特別推出賞櫻主題列車二至五日行程，叫人相當嚮往。2月行程每位NT$21,900起（約HK$6,083）。

鳴日號

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價錢親民 多款座位

日本觀光列車的價錢相當「離地」，平民難以負擔，於上年9月登場的JR西日本的觀光列車WEST EXPRESS銀河價錢就親民得多了，只比一般特急列車貴少許。以國鐵117系列車改造而成，外觀採用西日本美麗的天空與海洋為靈感的琉璃藍色，以6個車廂構成，特色是設有各種不同設計的座位，包括以飛機頭等艙為靈感的First Seat及躺椅座席Reclining Seat，亦備有Couchette雙層硬臥、及適合家庭旅客使用的Family Cabin等。另一賣點是共有3處可自由使用的公共空間， 例如4號車廂內名為遊星的公共空間，桌面有棋盤可以進行下棋對戰，並發售特產及美食。列車即日至3月行駛大阪至下關的山陽路線，春天會運行京都．大阪來回出雲市。普通指定席每位¥9,770起（約HK$733）。

WEST EXPRESS銀河

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空軌列車 中國登場

有去過德國、日本旅行的話，應該對空中軌道列車（簡稱空軌列車）不會陌生。此款軌道在列車上方的懸掛式列車亦可在中國乘搭！位於湖北省恩施市的青雲崖度假區，將會開設中國首條空軌商業營運線「湖北恩施青雲崖旅遊觀光線」，總投資近6億人民幣（約HK$7.2億），全長2.1公里，連接了度假區內主要出入口及特色旅遊景點，設車站3個。列車採用2節編組，載客170人，最高時速80公里，讓大家可以輕鬆欣賞度假區內的崖壁絕景。據知這個空軌技術共申請專利40項，當中發明專利11項，包括掌握轉向架、車體、電氣系統、綜合監控系統、線路平順性、無人駕駛等核心技術，相當巴閉。預計會於5月掛車，之後便會測試運行，值得大家期待！

恩施青雲崖休閒度假旅遊區