東沖有料到：明月會更好

泰國曼谷的食肆這陣子都沒有被迫關門，但前往消費的人實在少之又少。（胡慧沖提供）

所謂「明月」，其實是指下個月。泰國早前疫情又再爆發，而且情況也算惡劣，但現在確診數字正不斷下降，情況似乎逐漸受控。再加上據講2月有疫苗送抵泰國，相信來月情況便會變得明朗。

面對這次疫情再度爆發，泰國人都變得誠惶誠恐，雖然商場及食肆沒有被迫關門，每日都如常營業，但前往消費的人實在少之又少，稱得上係「鬼影都冇隻」！餐廳大多只得兩枱客人，有些商場更因曾傳出有確診者到訪而關閉部分區域作消毒。一些泰國人難免感到驚慌，面對這次疫情爆發寧願留在家不外出。

我試過戴口罩乘搭的士時，雖然司機同樣有戴口罩，但司機竟要求我坐在後方，令雙方盡量保持距離（因為自己習慣乘搭的士時會坐在司機旁邊位置）。由此可見，泰國人大都顯得小心翼翼。 較早前在街上偶爾還會看到不戴口罩的人，但現時除了私人或進食的地方，大家全都戴上口罩，畢竟大家都覺得當下關乎生死存亡，實在非戴不可。

其實要控制疫情，自己的行為及紀律至關重要。希望能成功守住1月，待2月有疫苗後便能將情況扭轉，屆時泰國好、香港好、全世界都好。

胡慧沖