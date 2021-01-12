【圖輯】Cosplay最緊要咩？係靚女呀！

依家潮流掀起動畫熱潮，好似之前《鬼滅之刃》咁，個個睇完佢個劇場版都喊到收唔到聲！另外，早前經典籃球漫畫《男兒當入樽》宣布拍動畫電影，好多網友兒時回憶返晒嚟，極力追捧！動畫大熱，亦帶起另一個熱潮，圈中唔少靚女都Coplay動畫角色，今次等我哋盤點吓佢哋嘅靚靚造型！

沈月有最美星二代稱號，佢完美遺傳媽媽邱淑貞美貌，吸咗唔少宅男粉絲！而佢本身都有Cosplay癮，早前佢向《入樽》致敬，着上籃球衫揸住個籃球，還原赤木晴子呢個角色，網友都大讚又pure又true！另外，佢都玩過啲妖艷啲嘅造型，喺萬聖節時佢化身電子遊戲《英雄聯盟》九尾狐阿璃，又晒香肩又晒長腿，索到冇人有！

大熱《鬼滅之刃》，靚女們又點會放過呢？性感女神樂宜就試過中門大開扮「甘露寺蜜璃」，但粉絲們要求多多，嫌靚女身材唔夠勁，還原唔到原著，但其實樂宜盡晒力，大家放過佢啦！《鬼》嘅女主角禰豆子，都唔少人追捧，衛詩雅顏值已經唔差，咬住竹筒加埋無辜大眼，真係好似㗎！而日本靚女方面，AV小天后三上悠亞都扮過禰豆子，佢仲要走光露白色底底，好蠱惑呀！

電玩神作《Final Fantasy VII Remake》中嘅女主角Tifa，都係Coplay界熱門角色！馬來西亞鋼琴女神李元玲同新聞小花陳嘉倩，Tifa呢個角色嘅造型就好普通，緊身小背心加番吊帶就搞掂，但靚女要有番咁上下身材先Carry到件衫，所以其實Coplay Tifa真係唔簡單㗎！李元玲同陳嘉倩都作出完美試範！