朱紫嬈憶患脊椎側彎被同學杯葛：刀疤由頸下到Pat Pat

歌手朱紫嬈（Khole）今日為新歌《怪·誕》舉行發布會，其歌帶出不要自卑、自我否定的訊息，席間她自爆小學5年級發現有家族遺傳性脊椎側彎，治療期間遭受同學杯葛、排斥，令她非常自卑，憶述往事時更不禁哽咽：「做健康檢查發現之後即刻治療，需要喺腰間帶住個好硬、好似『盔甲』咁嘅嘢做矯形，每日出街都似去打Rugby（欖球）咁，啲同學會用奇異嘅眼光望我，會杯葛我，成日畀人恰，中一嘅時候老師畀咗個Locker我放嘢，啲同學就扑爛個Locker，仲掉晒啲書，真係好唔開心！」

Khole表示矯形過程足足2、3年，但最後都失敗，需要做手術調整脊椎，術後留下1條長疤痕，她形容似「劏豬」：「呢刀係由頸下一路開到Pat Pat上面，成日都記住背後有條疤，搞到好有自卑感。」因為有疤而不會着泳裝？她笑話都會照着，但會「加料」：「着2件頭嘅話出面再着件好透嘅T-Shirt、背心，從來都冇勇氣除低，船P嗰啲都照去嘅。」

另外，她預告6月會推出紀念10周年的EP，至於周年個唱，她指原定去年5月開騷，但受疫情影響最後都撻咗訂，好想再開番，但未知幾時，要再睇情況先，遲啲會開多啲Live。」