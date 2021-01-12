被威脅要求陪瞓！《黃金有罪》咪神劉芷希遭勒索10萬

曾於無綫劇集《黃金有罪》擔演過紅牌舞女「莫莉莉」而人氣急升的無綫33D咪神劉芷希，於不少作品上都以性感形象示人，自上年5月與無綫完約後，她已返回家鄉馬來西亞發展。

怎料她今日與男友陳紳健在吉隆坡召開記者會，現場更有法律代表，她爆料指1年前收到一位名叫「Irene」的人的電話，聲稱有地產界朋友要找藝人談代言工作，因此想介紹給她認識。之後她接獲有位自稱姓程的商人來電，起初談及代言工作，過了不久開始有所暗示，提出「陪瞓」可獲取更高報酬，更連續數天不停致電。

她即和男友及家人商量過後，決定將計就計，不但報警求助，更為了「套料」繼續和程姓商人保持通話，以獲取對方更多資料。全程除了文字交流外，更曾有過1次通話，但未幾對方得知騙局被拆穿，竟然反過來要脅及騷擾，聲稱知道她父母的資料，並向她勒索5萬令吉（約10萬港幣），否則將會散播她的負面新聞。

劉芷希擔心自身及家人安全，已兩度到警局報案，她接受東網訪問：「我家人同屋企人都知道整件事，懷疑身邊熟人所為，所以口頭上套佢，借意問佢要陪人瞓幾多晚，想要啲乜，點知佢用番呢啲錄音一直嚟威脅我，話如果唔同我瞓，就攞呢段嘢出去。我自己都好攰，可能我出道接觸到嘅角色、廣告形象都好性感，會比較容易招惹到呢啲人同麻煩。」她續說為了保護自己的名聲，及家人的安全，故一定會將這件誣衊事件公開，以免更多人上當，而她亦重申，從未跟該程姓商人見面，跟對方沒有任何關係，以及沒簽過任何文件。