Colli-G®全效肌抵丸　14天膠原自生　讓肌膚重現年輕光彩

2021年01月12日 16:00
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    （客戶提供）
    【特約報道】「Colli-G®全效肌抵丸」100%天然草本口服護膚品，含豐富有效促進膠原蛋白自生成分，消除自由基，由內改善肌膚肌底質素，全面修復歲月痕迹，簡單地每日服用2粒，就能達到淨白亮膚、鎖水保濕、緊緻去皺、改善敏感等效果，從肌底為您打造年輕淨白的肌膚。香港權威大學科研及人體功效測試證實，Colli-G全效肌抵丸有效解決肌膚老化問題最高達90%以上，用家滿意度更達100%。
    「Colli-G®全效肌抵丸」主要成分及功效：
    緊緻去皺
    獨有專利配方Uva-binine® 加強膠原蛋白的柔韌性及密度，巴西針葉櫻桃有助刺激身體製造膠原蛋白，達到緊緻臉龐、撫平皺紋，回復肌膚彈性。
    淨白亮膚
    俄羅斯高山熊果：可抑制黑色素生成，阻擋紫外線的傷害，達到美白、淡斑的效果，效用比維他命更好。
    鎖水保濕
    含豐富抗氧化綠茶精華成分提升肌膚儲水量，減少油脂過盛分泌，令皮膚水潤剔透。
    改善敏感
    桑葉精華有抗菌消炎，改善粉刺痘痘的作用。
    產品特點
    • 香港製造
    • 獨有專利配方Uva-binine®
    • 加強膠原蛋白的柔韌性及密度
    • 香港權威大學臨床證實功效
    • 4周改善肌膚老化問題
    • 100% 天然草本成分，無西藥成分
    • 每日2粒膠原自生逆轉肌齡
    標準價 : $488
    萬寧優惠價: $268.2 (2021年1月8日至1月21日)
    產品規格：一盒500 毫克 x 36 粒 (18日分量)
    食用方法：每日一次，每次2粒
    天氣乾燥 / 急需改善皮膚質素者，每次3粒
    儲存方法：請存放於陰涼乾燥處
    適合人士：適合任何膚質人士 (孕婦/長期病患/對以上成分過敏者請先徵求醫生建議)
    產品資料: http://www.colli-g.com.hk/
    Facebook專頁: https://www.facebook.com/collighk/