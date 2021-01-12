Colli-G®全效肌抵丸　14天膠原自生　讓肌膚重現年輕光彩

【特約報道】「Colli-G®全效肌抵丸」100%天然草本口服護膚品，含豐富有效促進膠原蛋白自生成分，消除自由基，由內改善肌膚肌底質素，全面修復歲月痕迹，簡單地每日服用2粒，就能達到淨白亮膚、鎖水保濕、緊緻去皺、改善敏感等效果，從肌底為您打造年輕淨白的肌膚。香港權威大學科研及人體功效測試證實，Colli-G全效肌抵丸有效解決肌膚老化問題最高達90%以上，用家滿意度更達100%。

「Colli-G®全效肌抵丸」主要成分及功效：

緊緻去皺

獨有專利配方Uva-binine® 加強膠原蛋白的柔韌性及密度，巴西針葉櫻桃有助刺激身體製造膠原蛋白，達到緊緻臉龐、撫平皺紋，回復肌膚彈性。

淨白亮膚

俄羅斯高山熊果：可抑制黑色素生成，阻擋紫外線的傷害，達到美白、淡斑的效果，效用比維他命更好。

鎖水保濕

含豐富抗氧化綠茶精華成分提升肌膚儲水量，減少油脂過盛分泌，令皮膚水潤剔透。

改善敏感

桑葉精華有抗菌消炎，改善粉刺痘痘的作用。

產品特點

• 香港製造

• 獨有專利配方Uva-binine®

• 加強膠原蛋白的柔韌性及密度

• 香港權威大學臨床證實功效

• 4周改善肌膚老化問題

• 100% 天然草本成分，無西藥成分

• 每日2粒膠原自生逆轉肌齡

標準價 : $488

萬寧優惠價: $268.2 (2021年1月8日至1月21日)

產品規格：一盒500 毫克 x 36 粒 (18日分量)

食用方法：每日一次，每次2粒

天氣乾燥 / 急需改善皮膚質素者，每次3粒

儲存方法：請存放於陰涼乾燥處

適合人士：適合任何膚質人士 (孕婦/長期病患/對以上成分過敏者請先徵求醫生建議)