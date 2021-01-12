多用途照明　為你點起一線光

韓國Kakao Friends新推出兩款照明產品，具備不同的用途，加上角色的小玩偶，實用又可愛。（互聯網）

一盞枱燈、小夜燈，既可以是你辛勞工作時的好幫手，亦可以是夜間享受MeTime時的好夥伴。不過這些小燈的款式愈出愈多，單單只具備照明功效，已經不夠吸引。

韓國精品王Kakao Friends，推出了兩款小燈，各具特色，第一款是Ryan & Con三合一LED燈，3種功能包括LED枱燈、無線充電器和帶分格的筆筒，收納、照明、充電一次過搞掂。燈的開關在燈頂，透過擺動而改變照明方向，設有3種亮度，滿足用家的不同照明需求。可愛的Ryan And Con成為文具的守護者，把文具分隔開，分格架可取起。無線充電板可以為手機和藍牙耳機充電，輸出功率高達10W，高配置使用，相當實用。

第二款是Ryan & 춘식（春植）香薰蠟燭器，有了解Kakao Friends的朋友應該都知道，最近新加的角色小貓咪春植吧！新手貓奴Ryan帶着其貓主子來燒大家錢啦！這款蠟燭器是以燈泡的熱能來融化蠟燭，令它散發香氣，伴隨着暖暖的黃色燈光，窩心又充滿儀式感。