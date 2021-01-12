全新酒吧餐廳　去舊迎新Cheer Up

來到新一年，寄望事事順利，很多朋友都會選擇乾一杯慶祝，現時酒吧未能營業，大家可選用一些主題性的酒吧餐廳，和朋友邊吃邊乾杯作慶祝，驅走衰氣。

歡樂嘉年華

歡迎時光又豈能無啤酒？銅鑼灣The Madhouse CWB以嘉年華為主題裝飾成Gastropub的氣氛，內裏的菜式配以有趣的名字，如我不想滷力了拼盤、Egg Madnedict、Madhouse手工啤啤雞、乾爭爭Juicy豬肋骨、肥東波與脆窩夫等，搞笑又好吃。店內以多元化的手工啤酒系列作主打，如因新店開幕，特別推出挪威奧斯陸的Amundsen Bryggeri的限量甜品黑啤，如生啤系列有石板街雪糕、藍莓班戟及三色雪糕；罐裝包括曲奇與忌廉、椰子朱古力碎曲奇、開心果曲奇粉團雪糕，最適合女士。男士則可享用波本威士忌桶內陳釀黑啤，隨時可和朋友啤一啤。

優惠套餐

中環的DEAD& 提供多款特色雞尾酒，如雙份Campari和橙汁沖調的DEAD & GARIBALDI、雙份黑朗姆酒和熱帶水果的JUNGLE JUICE、加入檸檬汁的5 O'CLOCK MARTINI等，客人在品酒的同時，可以無限量吃印尼花生，又或點選如Dead Dog特色熱狗、Beyond Burger漢堡包、「KFC」炸雞、&Wings香脆餃子雞翼等。客人亦可選擇優惠套餐，任何美食都可配搭雞尾酒，香港及九龍區都有送服務，就算一個人都可以慢慢嘆。

新派亞洲菜

尖東的Avenue 75 Bar and Eatery以新派亞洲菜作主打，如Asian Tapas就有牛油果脆條配菠蘿椰香沾醬、層層茄子等，日式串燒就有秘製燒汁白鱔串燒、燒牛舌及燒秋葵，還有創意的燒鯖花魚柳配熱情果忌廉汁及龍蝦湯蟹肉鍋巴等。至於雞尾酒，巧妙和藝術品融合再創作，如以Johannes Vermeerhs《Girl with a Peral Earring》為靈感創作的See My Pearl、Kazimir Malevich 的《Black Square》變成Diamond Black，以及Paul Cézanne的《The Card Players》調配成Poker Soul，即時令飲酒都變得藝術化。

港台小食

掌門精釀啤酒於旺角開設新分店，可以品嘗到一系列新設計的惹味地道小食，除有港式避風塘變奏的椒鹽粟米串椒鹽雞軟骨外，分店還有自家研發的麻辣醬美食，如香辣蒜雞翼尖、麻辣鴨舌、麻辣魔芋、麻辣雞腎等，另外還有牛柳串、燒牛舌、燒菠蘿、炸牛腩，台式鹽酥雞、炸花枝丸和台式香腸拼盤等選擇。配上來自台灣精釀啤酒和調酒，分外暢快。