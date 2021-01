全新酒吧餐廳 去舊迎新Cheer Up

來到新一年,寄望事事順利,很多朋友都會選擇乾一杯慶祝,現時酒吧未能營業,大家可選用一些主題性的酒吧餐廳,和朋友邊吃邊乾杯作慶祝,驅走衰氣。

歡樂嘉年華

歡迎時光又豈能無啤酒?銅鑼灣The Madhouse CWB以嘉年華為主題裝飾成Gastropub的氣氛,內裏的菜式配以有趣的名字,如我不想滷力了拼盤、Egg Madnedict、Madhouse手工啤啤雞、乾爭爭Juicy豬肋骨、肥東波與脆窩夫等,搞笑又好吃。店內以多元化的手工啤酒系列作主打,如因新店開幕,特別推出挪威奧斯陸的Amundsen Bryggeri的限量甜品黑啤,如生啤系列有石板街雪糕、藍莓班戟及三色雪糕;罐裝包括曲奇與忌廉、椰子朱古力碎曲奇、開心果曲奇粉團雪糕,最適合女士。男士則可享用波本威士忌桶內陳釀黑啤,隨時可和朋友啤一啤。

優惠套餐

中環的DEAD& 提供多款特色雞尾酒,如雙份Campari和橙汁沖調的DEAD & GARIBALDI、雙份黑朗姆酒和熱帶水果的JUNGLE JUICE、加入檸檬汁的5 O'CLOCK MARTINI等,客人在品酒的同時,可以無限量吃印尼花生,又或點選如Dead Dog特色熱狗、Beyond Burger漢堡包、「KFC」炸雞、&Wings香脆餃子雞翼等。客人亦可選擇優惠套餐,任何美食都可配搭雞尾酒,香港及九龍區都有送服務,就算一個人都可以慢慢嘆。

新派亞洲菜

尖東的Avenue 75 Bar and Eatery以新派亞洲菜作主打,如Asian Tapas就有牛油果脆條配菠蘿椰香沾醬、層層茄子等,日式串燒就有秘製燒汁白鱔串燒、燒牛舌及燒秋葵,還有創意的燒鯖花魚柳配熱情果忌廉汁及龍蝦湯蟹肉鍋巴等。至於雞尾酒,巧妙和藝術品融合再創作,如以Johannes Vermeerhs《Girl with a Peral Earring》為靈感創作的See My Pearl、Kazimir Malevich 的《Black Square》變成Diamond Black,以及Paul Cézanne的《The Card Players》調配成Poker Soul,即時令飲酒都變得藝術化。

港台小食

掌門精釀啤酒於旺角開設新分店,可以品嘗到一系列新設計的惹味地道小食,除有港式避風塘變奏的椒鹽粟米串椒鹽雞軟骨外,分店還有自家研發的麻辣醬美食,如香辣蒜雞翼尖、麻辣鴨舌、麻辣魔芋、麻辣雞腎等,另外還有牛柳串、燒牛舌、燒菠蘿、炸牛腩,台式鹽酥雞、炸花枝丸和台式香腸拼盤等選擇。配上來自台灣精釀啤酒和調酒,分外暢快。