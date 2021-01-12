中佬男人味　少女好歡喜

人到中年就冇晒吸引力？事實上好多女仔對中佬情有獨鍾，覺得佢哋男人味濃，而且可以照顧到生活上嘅需要，給予一份安全感。喺日本AV界亦有唔少以少女情迷中佬嘅作品，就正係反映呢個情況，當然仲會有唔少香艷又激烈嘅場面啦！

樂在其中

喺SOD出品嘅《1周間の愛人契約》中，擁有神級美巨乳嘅前田桃杏係一位剛投身社會做白領嘅少女，加入公司冇耐就認識到中佬人事部主管正浩，對方見阿妹又靚女又好波，於是提出一份為期一星期嘅戀人合約，並且任由佢擺布，杏妹為咗錢又為份工便勉強答應。而正浩同杏妹玩盡各種床上玩意，更加毫不憐香惜玉，搵埋個中佬大客仔一齊玩3P，不過阿妹一啲都唔抗拒，原來佢一向鍾情中年男人嘅成熟味道，完全樂在其中。

口技了得

喺S1推出嘅《秀逸優等生之勉勵口技》入面，青春活潑嘅美少女架乃由羅一見到中佬就會春心蕩漾，即刻衝埋去發姣又求歡，班中佬見到阿妹咁可愛又鮮嫩，當然唔會拒絕啦！但係佢哋又擔心自己會力不從心，唔使怕！因為由羅口技了得，最鍾意用嘴仔招呼男士，喺佢細心刺激下，令人全身都飽受快感衝擊，雄風即時被激發，搞到班中佬好似20歲時一樣咁有衝勁同活力，令阿妹興奮到大叫「吔咩嗲」！

癡女上身

FALENO推出嘅《在中年男人中盡情侮辱》，講述小淫娃吉高寧寧愛上中年麻甩佬身上嘅男人味，一聞到就即時慾火焚身，不過寧寧咁索，個個麻甩佬都會自動請纓滿足阿妹。但係班麻甩佬嘅床上功夫幾勁都冇用，因為寧寧會癡女上身，全程採取主動又搶韁，當佢見到對方嘅表情夾雜住痛苦與痛快時，情緒就會更加亢奮，強迫對方梅開二度，誓要將對方榨乾為止！

簡評

雖然後生仔精力十足，但係中年男人勝在夠穩重又夠經驗，所以唔少女仔都鍾情中佬，好似今日為大家介紹嘅作品咁，當中班中佬就性福無邊喇！喺3部作品中，本仙就最鍾意架乃由羅主演嘅《秀逸優等生之勉勵口技》，一來由羅少女味濃，見到中佬時，面上嘅冧滋滋樣就話畀大家知佢係幾咁喜悅，將作品嘅主題充分發揮；二來，佢嘅口技出神入化，令人睇得特別過癮！