Q：我和太太結婚數年，有子女。平日子女在家，不便親熱，每逢周末和長假期子女到長輩家住宿，我們才有機會二人世界。我的性幻想是在廚房突襲，可惜太太不接受，而我看見太太做家務、穿碎花圍裙煮飯、拖地吸塵，便特別想做愛，但我有所行動時都會被拒，叫我不要搞搞震，令我感到十分無癮。在睡前，太太想要，我又好似沒有性衝動，不過還是有做的，只是不會覺得好興奮。太太笑言我看太多AV，究竟我是不是被性幻想牽住了，這是有問題嗎？

陳先生

A：在性學研究範疇裏，當談到彼此間的情慾吸引力，不少伴侶會津津樂道地表示女方於做家務時，男方常會覺得她格外性感；而同樣地，男方主動分擔家居工作亦容易打動女方和挑起情慾需要。

關於家務處理和伴侶情慾之間的微妙關係，從性心理角度分析，家務蘊含了微妙的情慾暗示，包括肢體語言煥發出的性感、配戴的工作物品例如穿着圍裙配合家務舉動，還有通常不少女士表示喜歡男士扭動螺絲批做維修時所展示的專注和雄風，原來這些舉動均可激發官能刺激。

然而，情趣歸情趣，難得孩子不在家，實幹型女性總認為家務始終要率先處理，而丈夫見到妻子如此熱衷家務，卻又不理會他，容易有失落感。在時間和體力分配上，妻子亦容易因上班、照顧孩子和做家務耗盡能量，無形中降低了性興趣，要等到個人鬆弛下來才會想到做愛。妻子期望做妥事情才好好陪伴你，本身為良好意願，也是她心中所訂的工作次序。互相遷就，若丈夫參與家務，也會令妻子感到窩心，激起性熱情。

至於性幻想，這一回事人皆有之，性幻想形同劇本，只要閣下不是被它操控至朝思暮想，甚至影響到真實的伴侶性生活，便不算受它牽引，因閣下尚有能力分清它是天馬行空的東西。至於妻子不願配合劇本，屬她的內心底線，閣下不必把問題放大，誤解自己遭到妻子排拒。劇本可改動，不作突襲，把圍裙帶到床笫又可以嗎？

李偉儀