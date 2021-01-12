伍樂怡暗撻富二代　情侶裝引爆戀情

有「仙氣李若彤」之稱的伍樂怡，曾於2017年參選港姐，雖然當年大熱倒灶，但備受無綫力捧，近年加入劇組，拍攝劇集《兒科醫生》及《超能使者》，其社交網擁有逾18萬粉絲，被網友封為新一代無綫仙氣女神。

參選港姐期間，她曾甜絲絲自爆跟在大型建築公司任職助理測量師的男友Howard拍拖，感情穩定，但原來拍拖2年的他們已秘密分手。回復單身後，她不乏裙下之臣，據知去年「封盤」成功，情歸經營家族生意的富二代Fred，為保護男友及事業，她不想戀情「見光死」，其社交網保密工夫做足，不單繼續網晒索照「派軍糧」冧宅男，隻字不提男友外，和男友在網上零交流，儼如陌路人。

獲打本做生意

紙包唔住火！去年聖誕佳節，Fred帶女友出席友人舉辦的派對，可見正印女友地位穩如泰山！2人除了玩情侶裝，齊以名牌熊公仔上衣亮相外，女方在男友身後擺心心甫士合照；進餐時，男方細心為女友夾餸，不時細聲講大聲笑，儼如過二人世界。

據知，Fred名下生意多多，有知情人士指伍樂怡受男友啟發，並獲對方打本創立自家運動服裝品牌，更親自上陣做模特兒影相做「生招牌」，並開設社交網宣傳產品，實行過足老闆娘癮。