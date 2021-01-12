Blake Blossom　純天然激凸耀眼

唔少人話四仔脫星擁有一對激凸車頭燈，但大部分都係經過後天加工。不過咁講嘅話未免太過片面，事關喺美國四仔界中確實有真材實料嘅純天然巨乳脫星，佢就係喺上年出道嘅Blake Blossom喇！

讚不絕口

雖然Blake Blossom出道未夠一年，但憑住一對34G天然巨乳，已經贏盡四仔迷嘅目光，加埋甜美嘅樣貌，難怪唔少人認為佢絕對有機會喺今年各個四仔頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

不過，關於佢嘅背景卻相當神秘，只知道佢喺美國亞利桑那州一個偏遠小鎮出生，至於入行嘅原因，佢冇詳細透露，只係話高中畢業後曾經做過幾份工，上年4月經好姊妹介紹下，到脫星經理人事務所面試，結果順利獲得取錄，之後同著名男優Jake Adams演出一套網絡四仔短片，又為FTV演出短片《See Him Fxxx》，正式展開四仔事業。阿妹表示，之所以演出兩套短片係為咗吸取演出經驗，卻估唔到兩部作品都獲得極大回響，而且四仔迷對佢嘅天然巨乳更係讚不絕口。

初嘗快感

成功打響名堂之後，除咗人氣急升，講到最大嘅得着，阿妹坦言係獲得前所未有嘅快感。雖然入行前佢拍過幾次拖，亦有親密接觸，但每次都能夠嘗到高潮感覺，因而以為自己係性冷感。而第一次落床演出時，不但被男優挑起情慾，更初次體驗到高潮，自此之後便愛上演出四仔。

隨後佢吸引到多間著名四仔片廠嘅注意，包括Bang Bros、Reality Kings、NF Busty等，令佢嘅事業再上層樓，更令佢嘅收入增加唔少。而講到佢嘅人氣作品，就係上年12月由HardX製作嘅《Big Naturals》，題材主打天然巨乳，絕對係為佢度身訂造，難怪深受四仔迷歡迎，相信佢未來嘅事業定能再創高峰。

作為美國四仔界最耀目嘅新星，Blake Blossom呢排畀負面新聞困擾，就係傳佢好快會退役，究竟點解呢？原來自上年12月後，佢就冇新作推出，而阿妹喺社交網解釋話放緊假，嚟緊將會有量新作上市，叫粉絲密切期待。

Profile

出生日期：2000年2月4日

身高：170cm

三圍：34G-22-34