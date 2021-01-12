性女廚娘教整牛四寶　J.Arie：我鍾意大食嘅男仔

歌手雷深如（J.Arie）為電台節目《生活有得簡》進行錄音訪問，談及為宣傳新歌《陰陽道具》變身性女：「我拍咗個節目講性，剛剛播咗第一集，係帶大家去參觀性商店。喺另一個網上頻道，我將牛鞭、牛歡喜、牛波子同牛袋整成4道暗黑料理，例如牛歡喜芒果布甸、芝士白汁焗牛波子，網上反應好好。」

J.Arie今次為新歌而豁出去大膽談性，但可一不可再：「有朋友話睇完我個MV，當見到我做任何一件事都覺得我係淫邪，對我完全改觀，其實私下大家都會講吓鹹濕嘢，只係冇諗過我會喺螢光幕前大解放。」幸好九成半網友的評價都是正面。

對於大談性事，問到前度會否怕了她？她說：「佢哋唔驚，佢哋都知我係乜嘢人。（依家有冇拍拖？）我有物色中嘅人，又有人物色我，有心儀對象。（驚唔驚嚇怕追求者？）冇，依家啲人好開放，如果嚇怕咗佢即係同我性格不合，咁保守點同我溝通，佢哋依家知道我咁大食，不止冇驚，反而驚喜。（邊方面大食？）當然係性事。我都鍾意大食嘅男仔，可惜未遇到。」

另外，談到今年的目標，J.Arie希望可以在2022年自資推出新碟，並有意買下她在舊公司的歌曲版權，將舊歌放在新碟中。