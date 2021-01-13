是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初一辛酉木成日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：開池、醃製、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、3、6、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

運勢差勁，職場變動頻，求財沒着落，切勿賭博！

金牛

工作受到壓抑，忌意氣用事，求財要提防因小失大。

雙子

財運不錯，今天適合談生意，也可考慮作小額投注。

巨蟹

領悟力強，善解人意，可藉親友引薦結識不錯對象。

獅子

謀事遇阻滯，放下固執，向長輩求助，才有望解決！

處女

行動力不足，宜提起精神，因提升財運要靠積極工作。

天秤

財運欠穩，對金錢的敏感度稍嫌不足，慎防財物損失。

天蠍

心情有點鬱悶，或會陷入財務危機，處理投資要審慎。

人馬

愛情幸運日，單身者有望在社交場合遇上不錯的異性。

山羊

事業、愛情、財運都很一般，今天要保持心平氣和。

水瓶

感情關係現暗湧，切勿把自己的想法強加給另一半。

雙魚

事業順利，愛情得意，求財有進帳，要把握好運啊！

【生肖運程】

相沖生肖：兔（46歲）

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）兔 健康弱

鼠

得到伯樂支持，工作運上升，想法與表現獲認同。

牛

滿腦子新計劃，但要提防顧此失彼，宜多聽意見。

虎

時間是財富，放下私心，該做的事就要盡快去做！

兔

是日沖煞，健康運一般，工作能力受質疑，小心！

龍

向另一半表達關心，可令感情升溫，享受二人世界。

蛇

財運不錯，只要小心翼翼，工作進度可輕鬆達標。

馬

能者多勞，但爭取表現需量力而為，防累壞身體。

羊

生活安穩，工作運勢不錯，保持積極，目標可達。

猴

事業運稍遜，待人接物要虛心，切忌衝動行事。

雞

運勢好轉，身邊不乏助力，但要注意說話的態度。

狗

工作上有調動，要好好把握機會，投資方面有進帳。

豬

桃花旺，單身者有望於交際場合遇上心動的對象。