吳若希唔到冇獎！菊梓喬3奪勁歌「后」座冇難度

吳若希（Jinny）作為星夢大師姐，近年與菊梓喬（Hana）屢傳爭做「一姐」，自從Hana力壓她連續兩年奪得「最受歡迎女歌星」後，地位穩如泰山，雙方不和傳聞再次升溫！Jinny於3年前因為生女缺席頒獎禮，而本月17日舉行的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》，據知她會再次缺席，勁敵Hana在零對手下，大有機會3度蟬聯「最受歡迎女歌星」！

本年度勁歌頒獎禮入圍名單中，Jinny共有4首候選歌，亦有份角逐「最受歡迎女歌星」。她於去年11月誕下第2胎，兒子Kylian剛滿2個月，本以為今次頒獎禮會是其產後復出第1擊，但原來她已向公司請假，並透過短訊回覆東網：「我不會去頒獎禮，因為忙於照顧個囝。」在缺席者不會得獎的情況下，換言之她將捧蛋，她說：「冇辦法啦，身體要緊，預祝各位攞到好成績。」

Hana入圍成績拋離一眾歌手，個人共有7首候選歌曲，而勁敵Jinny表明缺席，加上去年中才加盟公司的王灝兒（JW），其首支劇集歌曲《誰人在身邊》才剛推出，對Hana「一姐」之位未構成威脅，故Hana再度冧莊攞女歌手獎可謂冇難度！

男歌手方面，去年首奪「最受歡迎男歌星」的周柏豪，今年要跟胡鴻鈞爭獎，後者剛在《萬千星輝頒獎禮》憑《降魔的2.0》插曲《凡人不懂愛》贏得「最受歡迎電視歌曲獎」，人氣爆燈。至於「金曲金獎」似乎是莫文蔚的囊中物，其熱爆作品《呼吸有害》唱到街知巷聞，有指她已答應出席頒獎禮。