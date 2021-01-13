Netflix今年72部電影大晒冷！里奧仔珍妮花新作壓軸上

美國收費影視平台Netflix今年將大展拳腳，今日他們突然公開預告片大晒冷公布今年將推出的72部原創電影！

其中包括被視為今年重頭作耗資2億美元的動作大片《Red Notice》，影片由荷里活3大巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）、「神奇女俠」Gal Gadot與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）合演。此外，還有里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）合演的大卡士喜劇《Don’t Look Up》。影片近期仍在拍攝中。

另外還有「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、荷爾芭莉（Halle Berry）、「水行俠」Jason Momoa、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）和《TENET天能》（Tenet）上位男星John David Washington等的新片，將於今年內在Netflix上線。

而Netflix同時亦公布《龍威小子》（The Karate Kid）外傳劇集《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）第3季的串流數字，他們預計劇集上線首28日將會有4,100萬個用戶串流收看。此外，Netflix法國劇集《怪盜羅蘋》（Lupin）上周五上線後亦大受歡迎，即打入美國10大排行榜位置第3位，而香港亦在排行榜佔第2位，成為Netflix首部法國劇有如此成績!