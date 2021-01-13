【星星蜜語】2021年12星座塔羅運程：人馬、山羊、水瓶、雙魚

《星星蜜語》早前已經提過白羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女、天秤和天蠍的2021年12星座塔羅運程，終於來到最後4個星座：人馬、山羊、水瓶、雙魚，無論如何，大家勇敢地在2021年走下去吧！

人馬座 (22/11-21/12)平穩無起跌

整體運勢：今年是平穩的一年，沒有大起大跌，一切照舊有模式延續，就算面對變化，也很快回復平穩狀態。

事業：今年賺錢運氣平平，與其倚靠大老闆條水喉，不如和身邊的同事和拍檔守望相助，奮力用自己的方法賺錢好了。

愛情：單身朋友就算遇到對象，自己也會想太多，要盡量放下無謂的思緒。有伴侶者請對彼此的關係抱有信心，過多的懷疑會破壞大家的融合度。

山羊座(22/12-20/1)找對象不難

整體運勢：今年最理想的方面是人際關係。好好經營與身邊人、尤其會支持和對你有好處的人的關係，他們會在適當的時候幫助你。

事業：面對的競爭很大，對手與自己勢均力敵，但競爭是提升自己的動力，你會是很大機會爭勝的一位。

愛情：單身者要求若實事求是，不好高騖遠，找對象其實不難。有伴侶者留意與伴侶有互相隱瞞甚至欺騙的情況，記得開心見誠才是關係的根本。

水瓶座(21/1-19/2)連結別人力量

整體運勢：好運的一年，多勞就多得，你的付出總有人欣賞和回饋。自己是最可靠的，常有機會展現能力，請對自己抱有自信。

事業：與人合作會有不錯的收成，不宜單打獨鬥，宜連結別人的力量，做好計劃，一步一步的做到自己想要的效果。

愛情：單身者會結識到一個符合自己條件的人。有伴侶者今年能展現你對對方的體貼、呵護，說到能做到，讓對方心安。

雙魚座(20/2-20/3)打好重要基礎

整體運勢：若有甚麼新想法、新諗頭，不妨勇往直前，用行動代替空想，打破別人認為雙魚座只懂幻想的謬思，令人刮目相看。

事業：今年所做的，是為將來打好重要的基礎。別心急，好結果並不出於一時，需要耐性，保持樂觀。

愛情：單身朋友會結識到一個令你愉快和心安的對象。有伴侶者，和對方相處舒服自在。無論單身或是有伴侶，今年的愛情進展都比較緩慢但穩定。平凡而沒有驚喜。

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）