李智雅未死？《Penthouse》第2季預告Eugene再登場

韓星李智雅、金素妍及Eugene合演的SBS韓劇《Penthouse》第1季於最近播畢，SBS昨晚播出劇集特輯，並首度公開第2季的預告片，宣布第2季將於2月19日啟播。

片中見在第1季結局用刀自殺的Eugene戴着鴨咀帽登場，露出冷酷表情的她似乎正計劃向金素妍復仇，而金素妍發現被撕爛的紅裙及被畫花的海報後露出憤怒的表情，至於在第1季被金素妍及嚴基侵殺死的李智雅雖然未有登場，但預告片疑似出現在停屍間床上的手正在郁動，不少網民都好奇是否暗示李智雅仍然在生。而一眾演員都表示並不知道大家拍攝了甚麼場面，所以看到預告片後紛紛表示驚訝。

眾演員又在特輯中分享拍攝時的趣事，在劇中曾與李智雅、金素妍及Eugene有咀戲的嚴基俊，曾被網民質疑是否有份參與製作，當節目播出他與一眾女演員拍攝的咀戲時，朴殷碩就忍不住說：「嘩！這樣看來真的很過火！」嚴基俊亦坦言咀戲多得太過份，他又表示要與已婚的Eugene和金素妍拍咀戲時特別有壓力，金素妍就笑說：「問題並不在老公，而是老爺奶奶，我本來打算有不倫場面就叫他們不要看那一集，但最後每一集都有，雖然很抱歉，但我強調這只是演戲，幸好他們也理解我。」Eugene則指老公奇太映也有收看劇集：「當時有報道的題目是『Eugene不安分的手』，說我摸嚴基俊的屁股，那時候老公便問我『不安分的手是指甚麼？』」認真爆笑。