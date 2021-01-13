100%塔斯曼尼亞農場直送Lapin心型車厘子　1月14日前9折早鳥優惠

【特約報道】鍾意食車厘子嘅你，一定有聽過澳洲塔斯曼尼亞嘅車厘子，每年12月至1月都係當造期，佢哋出產嘅車厘子品種冠絕全球，全因產地污染少，品質優良，又甜又多汁，好多遊客去澳洲時都會買呢啲車厘子做手信或者自己食！

康泰旅行社知道大家無得飛去澳洲試，其網上商店HTmall已經為大家搜羅咗由澳洲塔斯曼尼亞農場直送到港嘅車厘子，由Birchs Bay農場種植，正因為農場規模不大，所以職員會去農場親自監工，仲會把握最佳收成時段，有可能係夜晚月黑風高嘅時候採集，絕對可以保證到車厘子嘅品質！而今次入手嘅Lapin品種，被喻為果肉最甜嘅品種，外形呈飽滿的心形，味道濃郁香甜，口感好，咬落脆卜卜。

為咗令大家食到最新鮮嘅車厘子，HTmall特別安排由塔斯曼尼亞-荷伯特Hobart直飛香港原箱送到你屋企，要食就食最新鮮嘅，唔使再轉機減少耗損。由即日起至1月14日(23:59)前會有9折早鳥優惠，仲包運費，用銀行轉帳/ATM轉帳/轉數快(FPS)付款更享2%折扣，早買多着數。嚟緊新年買嚟畀屋企人食同送禮都係不二之選！

立即訂購:

包裝：2kg/箱

尺寸/ 價錢︰9折價

<28-30mm> $450

<30-32mm> $540

<32-34mm> $630

派貨日期：將於到港後，盡量安排72小時內送完(預計2021年1月27日至2月2日到港)

訂貨期限：即日起至1月17日(23:59) **1月14日前預定有9折啊，早買多着數

**依家用銀行轉帳/ATM轉帳/轉數快(FPS)付款即享2%折扣