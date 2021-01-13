【講足3分鐘】馮盈盈否認貪慕虛榮：係為事業拼搏！

無綫小花馮盈盈去年被東網影得與賭王四房公子何猷亨開船P後，是非不斷，仲被指黐有錢人「力爭上游」，又傳出成為「殼王」陳國強新寵，富貴逼人，雖然盈盈已經否認，但似乎仲係谷住道氣，喺《#後生仔傾吓偈》中為自己平反！

呢集主題係「貪慕虛榮」，仲搵嚟同樣被指係拜金嘅「長腿女神」戴祖儀做嘉賓，兩人先定義貪慕虛榮嘅特質，不約而同都認為係「話其他人貪慕虛榮」！盈盈就好認同，話啲人好着重別人擁有嘅嘢好似財富咁，佢仲針對呢個現象引用語錄即時晒出金句：「如果你冇自己所批評嘅特質，你根本唔會喺其他人身上見到呢個特質，如果唔係，你就算見到都唔會有任何批判！」除咗講到好肉緊，仲特登上網查字典，查吓「貪慕虛榮」嘅意思，之後就話：「如果係自己辛勤工作換番嚟嘅呢，應該唔係『貪慕虛榮』範圍內囉，你只可以Comment（評論）我嘅消費習慣！但如果係佢嘅選擇、佢嘅錢，又冇犯法，咁關你咩事呀？」

之後，盈盈被其他「後生仔」覺得好易同「貪慕虛榮」扯上關係，陸浩明（6號）就話以觀眾角度出發，成日見到新聞話盈盈同富二代扯上關係！盈盈就即時好認真咁反擊：「當你好努力喺個社會打拼，然後上到某個Level（階層）自然會識到嗰個Level嘅人，咁呢就…係順其自然，好合理嘅事！只要你唔係話完全唔念舊，例如坦白講，我成日同中學同學出去食飯，有冇人理過呀？」佢再補充：「啲人好着重搵有冇啲知名人士、上流人士呢？就會發現『點解你圈子入面有我冇嘅？咁你一定係貪慕虛榮喇！』」

佢又反問點解唔係自己努力啲上到某個Level，努力啲出去識吓唔同人，擴大自己人際網絡？6號就笑問：「呢排仲有冇去船P呀？」盈盈就笑言：「呢排天氣凍，冇喇！」最後佢話身為藝人就係要推銷自己，多啲出去識唔同人係「上進同埋為事業拼搏嘅表現」，就算放咗工都要繼續搵機會：「唔通放咗工就返屋企等運到，希望天跌錢落嚟不勞而獲，咁反而係啱呀？」講咗成3分鐘自辯，睇嚟佢仲好耿耿於懷！