【火爆性格冇變】救毛孩變罵戰　曹格連環爆粗鬧網民

有「金曲歌王」之稱的馬來西亞歌手曹格，出名性格火爆，2009年與歌手側田在中環醉酒爆衝突，他更揮舞路牌襲擊側田，昨日他又與網友因救狗一事在網上展開罵戰，而且連環爆粗，旁人為之側目。

曹格昨日在社交網發文，透露在陽明山上的路中央，發現了一隻被撞的小黃狗，趕緊就把狗狗救起送到醫院治療，只不過狗狗受到猛烈撞擊，而肇事者卻逃逸：「誰在陽明山撞到狗狗跑掉，他X的，2:30 pm狗狗就在路中央等死」，並一連貼出狗狗被撞位置的相關資訊，希望肇事者可以跟他聯絡。他透露醫生表示狗狗有氣胸的情況，且脊椎整個斷掉，最壞的情況下可能在3到5天內有急性猝死的可能，就算可以開刀，保住狗狗生命，以牠目前的傷勢看來，後續的生活會受到很大的影響。

粉絲看到貼文後紛紛狂讚他「有你真好」、「謝謝你救了狗狗」，只不過原本一樁善事卻引來某些網民攻擊「自己不牽繩怪誰」，點燃他的怒火，因狗狗不是曹格所養，另一方面想到「這是一條生命」還被網民惡意攻擊，讓他忍不住情緒失控連環爆粗。

不僅如此，他直接把該網民的個人頁面截圖放到自己的社交網上，說：「命不是命嗎？你鍵盤手，我他X的給你打我的臉，出來」、「我就是不爽你他X的態度」，用字相當火爆，而該名網友看到他的發文後，也出面道歉表示是自己斷章取義，曹格則是繼續回應「對不起，我太衝動，希望短期內不會見到你，不然我會犯罪」，令其他網友吃盡花生。