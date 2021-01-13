環保版Baby Shark！劉清儀望教小朋友減少用膠

Eco Drive聯合創辦人名媛劉清儀（Tansy）和蔡綺蓮（Yolanda）繼前年舉辦「不要膠下去」宣揚環保後，今年再推環保版Baby Shark影片，藉卡通影片，希望從生活細節教小朋友點樣減少用膠。Tansy本身育有1子2女，孻女只有5歲，一直是鯊魚一家兒歌的fans，她笑言：「呢首兒歌我諗0至6歲小朋友一定聽過，我細女都鍾意聽，之前郭富城都跳過Baby Shark手指舞，就知呢首歌幾洗腦。今次我哋同呢個韓國兒童教育娛樂卡通合作製作嘅新環保版片段，影片見到鯊魚朋友點樣受垃圾污染影響，好似海洋啲魚當膠袋係水母、龜畀飲管插傷鼻、蟹會咬啲膠杯等。」

她曾跟Yolanda及其他成員結伴到沙灘執垃圾，Tansy每逢行山更會帶定鐵鉗，見到垃圾便用鉗帶走，她說細女雖然年紀小，已經意識到塑膠垃圾的壞處，她說：「疫情下，有啲情況避免唔到，例如我哋要戴口罩，但希望喺其他方面教育下一代少用膠。我同阿女行山，依家佢見到膠垃圾就會指畀我睇，我哋沿途一齊執，通常都係行短途，所以拎住垃圾行都唔辛苦。」