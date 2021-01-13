伍仲衡估唔到有粉絲排隊　J.Arie呻做嘉賓都冇飛

著名作曲家、唱片監製伍仲衡將於3月尾連開2場麥花臣音樂會，邀請近20名歌手做嘉賓。音樂會門票今早10時開賣，好友兼嘉賓J.Arie（雷深如）及布志綸特意現身撐場，而場館外一早已有超過30名Fans排隊等候，其中排頭位的曾先生及鄭小姐更是凌晨就開始冒冷排隊，令伍仲衡相當感動，即漏夜出動送熱飲！

2位Fans最後成功大手購入20張高價$680門票，又謂會再排隊買第2場飛：「伍大師真係好提攜後輩，睇住佢尋日個Live嚟排隊，係好凍，點知佢真係嚟咗買熱飲畀我哋，仲送咗張Poster。（擔心疫情唔穩定開唔到騷？）有信心開到，依家都係2個、2個隔開坐。」

伍仲衡一開始都不相信有Fans排隊，更笑言以為是「流料」：「都嚇一嚇！因為冇內部認購，所以我轉頭都要自己排。」J.Arie大笑形容對方為「名牌波鞋」：「入唔到個網買，可能已經買晒，好彩我搵咗人幫我排隊，做嘉賓都冇飛！」

另外，伍仲衡自爆原定1月尾開騷，但因疫情延期至3月尾：「係從來都冇公布過。（有信心開到場？）當時係無心插柳咁喺社交平台開Live，做得好成功、好多人睇，覺得好神奇，個天自有安排，相信唔會待薄我，可以順利開騷！（有冇預Plan B？）有嘅，但唔會亂咁講，希望唔使用到。」