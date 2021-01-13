【同級之最】身價逾3.5億港元　高性能Project Altea

早於17世紀開始已是航海強國的荷蘭，除了風車林立，其造船業也以工藝精湛而聞名，而過去數十年更銳意發展遊艇產業，造就多個高級品牌的誕生，其中多次揚威頒獎台的Heesen Yachts，更於生產全鋁製超級遊艇的領域上佔據領導地位，深受富豪歡迎。好像身價約3億5,600萬港元的「Project Altea」，無論航速、性能、舒適度，以至燃油效率均有着無與倫比的表現，堪稱同級遊艇之最。

可作遠洋航行

預計於今年5月尾交付、開發代號為「YN 19550」的「Project Altea」，船長49.8米，以輕巧的鋁金屬製造，外觀設計由荷蘭著名工作室Omega Architects操刀，船體呈現流線美，表面有一條長長的水線，還有大量落地玻璃窗。

性能方面，它配置了兩台MTU 12V 2000 M72柴油引擎，每台可提供1,080kW動力，最高航速可達19.5節！若以12節的巡航速度前進，可航行3,750海里，適用於遠洋航行，屬同級別遊艇中最高速且最省燃油成本的型號。

設施應有盡有

設施方面，這艘遊艇可謂應有盡有，從俯瞰角度所見，幾乎每一層都設有休閒區。先由頂層的太陽甲板（Sun Deck）說起，那裏有酒吧、用餐區，後方安裝了圓形按摩浴池，還有4張躺椅，在此享受日光浴，分外寫意。進入下一層的駕駛室甲板（Wheelhouse Deck），可找到宴會廳與影音室；主甲板（Main Deck）是客廳與半露天休閒區的所在地，因兩區以落地玻璃門分隔，可引入自然光，觀感開揚，而主人套房也在同一層，設於船首，當中有齊私人工作間、休憩區、大型淋浴間等，非常豪華。

裝修時尚華麗

至於下層甲板（Lower Deck）設有5間房，包括1間豪華VIP套房和4間附設浴室的客房，可供12位客人留宿；另有1間小型健身室設於船尾位置，乘客可一邊望海一邊做運動，體驗雙重樂趣。

遊艇的內部裝潢由來自意大利的Cristiano Gatto Design Team主理，設計結合時尚和奢華兩種風格，例如休憩區與餐飲區均安裝了落地大玻璃、各層甲板以弧形梯級連接、浴室用上帶有貴氣的雲石紋大理石裝飾等等。至於房間布置更是舒適無比，例如主人套房以簡約的白色為主調，並融入胡桃木、絲綢、天鵝絨織物等元素，好讓入住者在暖和而寧靜的氛圍下放鬆身心。

規格表

船長：49.8米/163.4英尺

船寬：9.1米/29.10英尺

吃水：2.15米

噸位：約499GT

引擎：2 × MTU 12V 2000 M72

水箱容量：16,000升

燃油容量：45,000升

巡航航速：12節

最高航速：19.5節