《獨行俠》男星被爆傳變態短訊給女子自爆愛食人肉

憑同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)和《獨行俠》(The Lone Rangers)走紅的美國男星Armie Hammer,近日被網上流傳他與多名女子的手機短訊。其中他自稱愛食人肉以及一些變態內容,令前妻大為震驚!

去年7月他宣布與妻子Elizabeth Chambers離婚結束10年婚姻,而兩個月之後,他被傳媒影到與女作家Jessica Ciencin Henriquez拍拖。不過10月時她突然封鎖了他的社交網。近日網上就流傳他與1名女子的私人短訊。其中他驚爆自己是食人主義者愛食人,仲問對方會否飲人血?他說:「我百分百是食人狂,我想食你。」認真變態!此外,還有一些涉及強姦幻想、虐待等的內容。據知此對話是來自他與其中1位情婦,她更堅稱他至少有5位情婦。

雖然有好多網民都懷疑短訊截圖的真偽,但他的前度Jessica就在社交網限時動態上直認那些對話是真確,並留言寫上︰「侵犯︰殘忍及暴力對待人及動物。」她再發文稱︰「如果你仍質疑那些私人短訊是否真實(是真的),或者你應該開始質疑為何我們活在一個文化,容讓侵犯者而不是受害者在質疑中得到好處。」最後再以「性暴力」一詞作結。

消息曝光後,Armie前妻Elizabeth的友人指她聽到消息後感到噁心及震驚,並說Armie就是個禽獸。過去有好多女性向Elizabeth透露他的惡行,直到現在才真正相信。