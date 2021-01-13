越野跑鞋新星　配襯性、機能性全面升級

隨着早年推出的越野跑鞋TOR ULTRA LOW WATERPROOF掀起波鞋迷搶購熱潮開始，來自法國的越野跑鞋品牌HOKA ONE ONE就正式成為潮流界炙手火熱的名字，往後每逢有新作推出都必定受到潮流界熱烈關注，加上近年受疫情影響人人都愛出走戶外進行Trail Running、Hiking及Camping活動，可以針對戶外崎嶇地形的機能鞋款自然不愁捧場客。繼去年為人氣鞋款SKY KAHA加入GORE-TEX機能薄膜升級成為KAHA GORE-TEX後，今回HOKA ONE ONE就延伸推出低筒版本KAHA LOW GORE-TEX，為這對越野機能出色的鞋款帶來更靈活的實用性。

KAHA LOW GORE-TEX鞋身與高筒版本一樣採用磨砂皮革（Nubuck Leather）打造，並配上Abrasion Rubber Toe Cap鞋頭設計，為鞋款帶來更佳的耐用性、支撐度及保護效能。鞋款更加入GORE-TEX機能薄膜提升防水透氣效能，足以應付戶外環境各種天氣變化。鞋底則採用以Rubberized Foam泡棉材質打造的中底夾層及Vibram專利Megagrip防滑鞋底，讓KAHA LOW GORE-TEX於緩震舒適及抓地防滑的性能表現達到極致（432HZ門市限定發售）。