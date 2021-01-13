沈恩珍宣布嫁全承彬　洪仁穎發文疑暗諷係第三者

曾與女星尹恩惠同屬女團Baby V.O.X的39歲女星沈恩珍，昨日宣布與去年合拍韓劇《壞愛情》的34歲男星全承彬結婚，她指與全承彬在拍畢劇集後確認對彼此的心而成為戀人，雖然拍拖不足1年，但雙方年紀已經不少，亦對彼此有確實的信任而決定結婚，她指考慮到現時疫情嚴重，家人亦身在海外，所以仍未決定何時舉行婚禮，至於全承彬亦透過社交網宣布結婚喜訊，又形容女方是「溫暖地來到我身邊的人」和「可以和我交換很多意見的朋友」。

不過在二人宣布婚訊後，全承彬的前妻、前亞姐洪仁穎就在社交網上載電影《燥底師兄生擒富二代》中劉亞仁憤怒的場面，並留言說：「你們會慢慢知道的，雖然有很多話想說，但我不說了，都是虛偽的。」有朋友就回覆道：「雖然很想真心地祝福他的新出發，但實在發生了太多事，你痛苦的時間和他們交往的時間竟然重疊，不過沒關係，仁穎啊，你今後會遇到更多好事的。」洪仁穎於2016年5月與拍拖7年多的全承彬結婚，但兩人於去年離婚，不少網民即猜測沈恩珍是第三者。

全承彬所屬事務所今日向韓媒表示：「全承彬與前妻洪仁穎從2019年開始因為性格差異等原因而關係變差，並開始了分居生活及準備離婚，在去年4月正式完成離婚程序。」事務所又澄清全承彬在拍攝《壞愛情》前已經離婚，所以沈恩珍亦是在全承彬離婚後才開始與他發展，強調網民的猜測只是誤會。