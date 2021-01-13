免費換利是封Calling　Round 1

農曆新年，當然有不少傳統習俗，當中派利是更是指定動作，距離新年還有一個月，各大小商場急不及待推出精美的利是封供免費換領，每款都別出心裁、充滿寓意，金牛作為新一年的主角，當然蹤影處處，而今年亦有一些集瑰麗、時尚於一身的驚喜，應節而不俗氣，相信派的人都一樣開心。

金牛滿屋 家肥屋潤

辛丑年牛年將至，荷里活廣場推出「金牛滿屋」4D限量版利是封禮盒套裝，象徵牛年人人家肥屋潤，財源滾滾；套裝以立體黃金屋形牛奶盒作為包裝禮盒，內藏1套5款、每款2個的精美4D利是封，只要打開封套，立體福牛隨即驚喜「彈」出，為大家送上新春祝福。

換領期：即日起至換完即止

消費額：HK$800

喜慶春花 彩蝶動舞

春風送暖，百花爭艷，彩蝶飛舞迎新春，港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街，於今個新春攜手推出以喜慶春花及舞動彩蝶為設計主題的利是封，利是封印有不同賀年3D立體設計圖案，包括有祝福滿滿的桃花、色彩斑斕的牡丹、象徵美好幸福的蝴蝶及充滿中國色彩的大銅門等，祝願大家新一年花開富貴、喜慶滿門。

換領期：1月22日至2月11日

消費額：1,000MTR分

亮麗蔬果 豐碩連連

新一年，最重要五穀豐收，豐碩連連，YOHO MALL的1套4款 「菓碩豐盈」利是封，分別以商場剛開設的YOHO Urban Farm種植的番茄、五彩椒、蝶豆花及玉米為主題，寓意五穀豐收。利是封系列更用上高質感的浮雕及燙金印刷，以線條勾勒出蔬果的亮麗形態，同時展現蔬果的燦爛色彩，立體感十足。

換領期：即日起至2月11日

消費額：HK$500

春日祝福 無限生機

新年代表着春天的到來，承載着對美好事物的期盼，MOKO新世紀廣場特意以4個象徵好意頭的景象，包括蝴蝶飛舞、蜜蜂竹林、孔雀開屏及錦鯉躍水為主題，設計1套4款的「春の祝福」炫彩燙金利是封，寓意無限生機，祝願新一年萬象更新。

換領期：1月14日起至2月11日

消費額：HK$500

果香乳牛 加倍祝福

牛年當然牛牛大晒，葵芳新都會廣場就推出乳牛「應節」，1套4款100%行運牛奶利是封以牛奶樽為外形設計，並挑選4款水果味牛奶包括香蕉、士多啤梨、蜜瓜及藍莓，既大玩水果的吉利諧音，亦利用浮雕效果立體呈現象徵牛牛的乳牛紋，並注入香噴噴果香味，實行將祝福加倍地奉上。

換領期：即日起至換完即止

消費額：HK$500

大玩濾鏡 開心比併

具備玩樂元素的「幸福玩樂」利是封套裝，太古城中心以4款現代復古風格設計的利是封，配上大熱Instagram濾鏡遊戲，送上越買越有（購物）、餐餐開胃（餐飲）、大玩特玩（娛樂）及青雲直上（辦公）的至潮賀詞，讓大家憑自己敏捷的反應及肌肉控制大玩簡單遊戲，與親朋好友開心比併一番！

換領期：1月28日至換完即止

消費額：HK$1,200

花開富貴 氣派不凡

牡丹象徵「吉祥富貴」，其花語為「生命的期待」，正好配合春天萬象更新的景象，ELEMENTS圓方《花開富貴》利是封以牡丹為主題，配以典雅的酒紅色，凸顯牡丹「花中之王」的氣派，同時採用凸版印刷技術，以營造立體深邃的效果，令一朵朵鮮艷欲滴的牡丹躍然於紙上，寓意大家新一年繁花似錦。

換領期：即日至2月11日

消費額：HK$2,000