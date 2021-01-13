保暖三寶　正確使用才禦寒

連日寒流襲港，溫度持續跌破攝氏10度，真是凍到騰騰震。為了抵禦寒風的威力，各種的保暖恩物紛紛出動，三大禦寒寶物---暖包、頸巾、保暖內衣的加持，不過這些寶物並非愈多愈好，要用得啱、用得巧才能發揮所長！

暖包 注意貼放位置

很多人打開暖包之後就會不斷揉搓，務求令暖包盡快變暖，其實這個做法不但會令暖包的壽命減短，而且還會令其發熱效果變差。

市面上常見的即棄式暖包，主要成分是鐵粉、活性碳、吸水性樹脂、蛭石、鹽等，其原理是透過鐵粉氧化還原的過程產生熱能，鐵粉與空氣接觸後會發熱，而其他的成分則可以加速氧化反應。所以暖包的正確用法是輕輕搖晃3至5下，令鐵粉均勻地散開，增加與空氣的接觸機率。

其次，貼在身上的暖包亦要貼得其所。為了避免燙傷，暖包要隔着一層衣服來貼應該人人都知，但貼在哪裏最保暖呢？暖包的首選位置是「腰部兩側」，因為腰部的骨頭少，而且是肝臟、腎臟等器官聚集的地方，利用溫感刺激器官，令大腦得到輸送血液的信號，血液循環更快，身體就會變暖。此外，背部（肩胛骨之間）、頸後方、肚臍下方等位置都可以促進血液循環，令身體變暖，注意是肚臍下方的位置較敏感，會有燙傷的危險，要小心使用。

頸巾 環扣式綁法最暖

人的頸部和腳踝，都是血管密集但脂肪層薄的部位，保暖得當，可以促進血液循環，達到全身保暖的效果。頸巾可說是冬日的必備品，但原來不同的綁法，會有不一樣的保暖程度，日本有節目就實測了3個常見的綁法，包括雙圈綁法（把頸巾掛在頸上，兩端交叉放在後方）、環扣式綁法（把頸巾對摺掛在頸上，把尾端放入洞中）和領帶卷綁法（把頸巾一長一短掛在頸上，以長端交叉疊在短端上，最後向內翻出。其中以環扣式綁法保暖效果最佳，因為它的重疊次數最多。

保暖內衣 勿踩穿着誤區

常見的保暖內衣，是透過特定的纖維把暖空氣保留在內，防止人體的熱能流失，同時布料的外層亦將冷空氣擋住，有些則是透過特定的纖維，把人體蒸發的濕氣轉化成熱能。無論是哪一種，都是透過貼近皮膚來留住或產生熱能，所以保暖內衣不但要穿在親膚的最底層，亦要選好尺寸，過大或過小都不合適。

如果選擇的是把人體蒸發的濕氣轉化成熱能的保暖內衣，會不太適合做運動時穿着，因為過多的水分反而無法迅速排掉，結果令身體更感寒冷。