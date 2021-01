日本動漫周邊品牌「R4G」推出一系列《機動戰士》 × Hello Kitty聯乘服飾,設計同時充滿驚喜。(互聯網)

於2019年為慶祝《機動戰士》40周年及Hello Kitty 45周年推出的「GUNDAM VS HELLO KITTY PROJECT」計劃反應熱烈,踏入2021年依然有新Product一浪接一浪推出!新鮮熱辣有日本動漫周邊品牌R4G的《機動戰士》 × Hello Kitty聯乘服飾。今次的出品賣點係充滿玩味的服飾圖案,例如將元祖高達 RX-78-2 漆上了吉蒂的招牌顏色,或者是將《機動戰士》的經典場面配上吉蒂正在觀看中的圖像,夠特色又有幾分幽默感,令人會心微笑。想低調的話,亦有以刺繡縫上高達頭及Hello Kitty的設計 ,男生穿上也不覺得突兀。除衣服外還有多款環保袋及手袋等選擇,所有貨品現在已可以在Bandai與R4G網站預購,最快3月到貨。